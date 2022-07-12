本雅明·波戈相

构建人类命运共同体是人类社会发展的必由之路。全球发展倡议、共建“一带一路”倡议等，为促进国际关系健康发展作出了重要贡献

亚美尼亚和中国是友好国家。两国相互尊重彼此价值观，并致力于维护各自民族独立和国家主权。亚美尼亚高度赞赏中国维护国际公平正义的立场与努力。中国为维护世界和平、实现全球经济包容性增长、推动文明交流互鉴、应对气候变化发挥重要作用，体现了负责任的大国担当。抗击新冠肺炎疫情期间，中国向发展中国家提供疫苗援助等支持，是中国维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨的具体体现。

我第一次到中国是参加2016年10月在北京举办的第七届香山论坛。此次论坛的主题“加强安全对话合作，构建新型国际关系”，体现了中国在国际安全合作领域的一贯主张。北京的机场、高速公路、住宅和商业建筑等现代化基础设施，让我亲身感受到中国的快速发展。中国人民的热情友好，让我印象深刻。

此后我又三次访问中国，去了广州、深圳、重庆等城市。这些城市先进的数字和网络服务，展现了中国在5G、人工智能、大数据等前沿领域的显著优势。特别是深圳在短短40年左右时间内，从一个小渔村转变为全球数字中心之一，令人惊叹，这是中国改革开放成功的生动例证。在中国的访问让我亲眼看到了这个国家令人难以置信的经济发展成就。

实现中国奇迹的关键驱动力来自中国共产党。1921年成立以来，中国共产党以为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴为己任，克服重重困难，领导中国人民建立新中国，实现了民族独立和人民解放。新中国成立后，中国共产党团结带领中国人民进行社会主义革命、推进社会主义建设，为民族复兴奠定根本政治前提和制度基础。改革开放至今，中国数亿人摆脱贫困，已经实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，正朝着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标奋进。

中国共产党不断推进实践创新、理论创新、制度创新，科学回答了中国特色社会主义发展的一系列基本问题。中国经济实力不断增强，中国政府在提高人民生活水平方面取得巨大成功，吸引了全世界的关注。越来越多的国家将目光投向中国，希望了解中国取得成功的重要原因，学习借鉴中国经验，以应对人类面临的共同挑战。

中共十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。10年来，中国继续在实现民族复兴的道路上奋进。尽管当今国际关系中不稳定性因素增多，但中国坚持独立自主的和平外交政策，坚决反对单边主义和霸权行径，坚定捍卫真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，这对处于动荡变革期的世界具有极为重要的意义。

习近平新时代中国特色社会主义思想是实现中华民族伟大复兴的行动指南。许多国家的政要、学者都从习近平新时代中国特色社会主义思想中获得启迪。我认真阅读了《习近平谈治国理政》，很受启发。我印象最深的是关于构建新型国际关系的部分。各国不论大小、人口、经济和军事实力，都应享有平等的权利，任何国家都不应谋求霸权，这对发展中国家和发达国家都至关重要。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念是人类社会发展的必由之路，全球发展倡议、共建“一带一路”倡议等，为促进国际关系健康发展作出了重要贡献。

我相信今年召开的中共二十大将为中国实现第二个百年奋斗目标奠定坚实基础，将成为中华民族伟大复兴征程中又一个重要里程碑。

（作者为亚美尼亚政治经济战略研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)