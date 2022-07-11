本报记者 刘新吾

2022年度“看中国·外国青年影像计划·重庆行”活动日前结束。来自俄罗斯、土库曼斯坦、巴基斯坦、牙买加、尼日利亚、刚果（布）等9个国家的青年，围绕“风华·风尚·风光”主题，深入重庆12个区县，用镜头记录当地生态保护、非遗传承等生动场景，触摸乡村振兴的强劲脉搏，描述了他们眼中的中国。

“这里的景色令人震撼，没想到自然环境保护得这么好！”西南大学尼日利亚籍学生顾天成用时14个小时，终于登顶阴条岭主峰，眼前的雄伟山峦令他叹为观止。

位于重庆的阴条岭是国家级自然保护区。顾天成了解到，在保护区内，护林员们悉心守护着自然生态。保护区里安装了250台红外相机，可全天候监测野生动物活动情况，目前已拍到红腹锦鸡、云豹、毛冠鹿等野生动物。“在这里，我看到了一幅人与自然和谐共生的美丽图景。”顾天成赞叹道。

在重庆南川区，药物种植研究所科研人员刘正宇的长年坚守让也门籍留学生艾布迪深为感动。自参加工作以来，刘正宇一直扎根金佛山下，潜心研究药物种植。“在山林里工作时，经常会遇到凶猛的野生动物，有两次还遇到了老虎。被枝杈划得遍体鳞伤也是常事。”这位70岁的老人回忆说。

“专家们在野外风餐露宿，只为保护这座大山，实现人与自然和谐共生。”艾布迪由衷感佩。

来自西南大学的刚果（布）籍留学生谢天一来到了大渡口区南海村。看到当地村民利用村内闲置土地开办农家乐、用新媒体平台做农村电商，谢天一赞叹：“当地人过上了好日子。这让我对中国乡村振兴战略有了进一步了解。”

在大巴山腹地，城口县天然生漆资源丰富，被誉为“中国生漆之乡”，也孕育出拥有悠久历史的重庆非物质文化遗产——城口漆艺。来自上海大学的土库曼斯坦籍青年导演克丽丝被当地漆器的独特之美吸引，“工艺好复杂！前后历经7个步骤，雕刻、贴金、划线、彩绘、镶嵌……每道工序都很精细”。

同样是非物质文化遗产的传统纺织品荣昌夏布，也让马达加斯加籍留学生李语嫣看得津津有味。参观中，年轻的夏布技艺传承人唐艺夫妇邀请李语嫣体验他们打造的布居主题酒店。酒店里，夏布元素随处可见，设计和装饰都用夏布织物制成，能沉浸体验夏布文化氛围。“用鲜活、时尚的方式传承悠久文化，赋予了文化遗产更多生命力。”李语嫣连连竖起大拇指。

“这次活动让四海宾朋看到真实美丽、生机勃发的新时代中国农村，将有力促进中外文化交流、增进中外青年友谊。”西南大学新闻传媒学院院长、“看中国·重庆行”活动负责人虞吉说，希望有更多中外青年参与项目，共同探索中国文化、领略中国风光。

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)