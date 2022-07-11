易凡

近日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪对莫桑比克进行正式访问，同纽西总统和马卡莫外长举行会晤，共同推动长期相互支持、相互帮助的中莫两国进一步增进互信、凝聚共识、扩大合作。莫桑比克各界高度评价此次访问，认为访问为两国关系发展和双方合作发挥了积极促进作用。

中莫是政治上高度互信的好兄弟。两国在反帝反殖斗争中结下深厚传统友谊，莫桑比克首都马普托的毛泽东大街正是这段历史的生动写照。多年来，在两国元首亲自关心和推动下，中莫“同志加兄弟”的特殊友谊不断深化。2015年以来，习近平主席同纽西总统四次正式会晤，双方共同将两国关系提升为全面战略合作伙伴关系，推动中莫全方位交往保持良好势头，双边关系不断迈上新台阶。此次杨洁篪主任访问期间，中方再次表达对莫方探索符合自身国情的发展道路的坚定支持，莫方表示坚定致力于发展莫中友好合作，愿与中方增进互信和友谊。这再次证明了双方政治互信的深厚。

中莫是共谋经济社会发展的好朋友。两国在双边渠道及“一带一路”倡议和中非合作论坛等框架下各项合作成果丰硕。中方援建的机场、大桥等基础设施为提升当地互联互通水平发挥了重要作用。中国积极支持莫方抗击自然灾害和新冠肺炎疫情，二十余批医疗队为上百万民众治疗疾患，高级农业专家组手把手教授当地农民种植技术，刚建成的索法拉职业技术学校将更好发挥“授人以渔”作用，对华合作实实在在地帮助当地民众过上美好生活。此访期间，莫方衷心感谢中方长期以来积极支持莫经济社会发展、全力支持莫方抗击疫情，中方重申推动双方各领域务实合作取得更多成果的积极意愿，这再次突显了双方对中莫务实合作成效的认可。

中莫是携手捍卫多边主义的好伙伴。中国和莫桑比克都是坚持独立自主的发展中国家，坚定维护以联合国为核心的国际体系，在重大国际和地区问题上秉持客观公正立场，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，共同维护发展中国家共同利益。此访期间，杨洁篪主任向莫方成功当选2023-2024年联合国安理会非常任理事国表示祝贺，支持莫方为维护国际和平与安全发挥建设性作用，莫方重申愿同中方深化在国际事务中的沟通协调，共同应对国际形势的深刻变化和挑战，这再次展现了双方携手维护多边主义的坚定决心。

这次访问进一步为中莫全面战略合作伙伴关系注入新动力。有理由相信，在高层交往的推动下，中国和莫桑比克这对相知相亲的好兄弟、好朋友、好伙伴，必将携手并肩、合作共赢，共同书写更加光明的发展篇章。

（作者是国际问题观察员）

(责编：崔译戈、杨牧)