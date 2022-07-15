中瑞两国有近三百年友好交往合作的历史，而“哥德堡号”首航中国就是这一伟大友谊的开端。

1739年，“哥德堡号”远渡重洋驶赴中国广州，将瑞典的黑铅、粗绒等带去中国，然后满载着茶叶、丝绸和瓷器返回瑞典。这趟历时一年半的航行拉开了两国交往的序幕，也开启了中瑞海上丝绸之路。“哥德堡号”在瑞典掀起了一股“中国热”，也让中国人了解了瑞典这个欧洲北部之国。当时的中国人将Sverige翻译成“瑞国”，“瑞”是祥和安宁的意思，可见中国人民对瑞典人民的友好感情。

新中国成立后，瑞典在西方国家中首个同新中国建交，两国关系翻开了新篇章。1995年，瑞典决定重造“哥德堡”号。卡尔十六世·古斯塔夫国王亲自担任监护人，许多社会团体、企业和个人纷纷捐钱捐物，工程师们克服没有原始图纸的困难，仅靠着老“哥德堡号”的残骸和部分文字记载开始这项工程。2006年，新“哥德堡号”沿着200多年前的古老航线再访广州，国王夫妇亲赴广州接船，受到当地民众的热情欢迎。之后，中国国家主席习近平曾于2010年访瑞期间亲自为“哥德堡号”升帆。如果二百多年中瑞友好交往的历史浓缩成一个情景，那一定是“哥德堡号”乘风破浪的样子。

“哥德堡号”是中瑞互利合作的见证。二百多年前，瑞典商船就满载货物赴华，易购茶叶、瓷器等物品。“哥德堡号”第三次从中国返回瑞典时，在港口外意外触石沉没，但出乎船员们意料的是，打捞起来的部分瓷器竟抵得上整趟航行的成本。这个故事在瑞典民众心中把“中国”和“机遇”紧紧联系在一起。

“哥德堡号”联接的中瑞商贸促进了哥德堡市和瑞典的繁荣。商人们将从中国购回的货物卖给欧洲其他国家，然后将赚取的大量资金投资冶铁厂、造船厂等，建设医院和学校，这对哥德堡市繁荣兴盛、成为欧洲主要交易中心和港口发挥了积极作用。今天，哥德堡与中国的联系更加紧密，当地的斯凯孚轴承公司等对华合作成果丰硕，沃尔沃汽车更是中瑞和中欧合作的典范。

历史快进二百多年，中瑞贸易已从早期的“黑铅、粗绒换茶叶、瓷器”发展到如今涵盖通讯、医药、金融等多个领域。去年，中瑞贸易额创历史新高，达209亿美元。瑞典企业累计对华投资近60亿美元，中国企业累计对瑞投资112亿美元，在瑞中资企业为瑞典创造了2.7万个就业岗位。中瑞经贸务实合作为两国人民带来了实实在在的利益，连接斯德哥尔摩老城和南城的Slussen金桥就是最好的例证之一。

当前，新冠肺炎疫情和乌克兰危机影响交织叠加，导致全球产业链、供应链紊乱，大宗商品价格持续上涨，通胀高企，世界经济面临严峻挑战。就象习近平主席所指出的一样，在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪。在此背景下，我们比任何时候都更需要团结合作、互利共赢、互联互通。“哥德堡号”再次扬帆起航意义重大，它将在中瑞、中欧之间架起一座友谊、希望的桥梁。尽管这座桥梁今后可能不时会受到风雨、海浪的侵袭，但就像瑞典水手们唱的那样，“知那路途难，波涛险，去中国我们扬起帆！”只要我们秉持开放合作，携手共同努力，中瑞合作必会越走越宽，也必将更多造福两国及两国人民。祝愿“哥德堡号”一帆风顺，平安抵达中国，为中瑞人民友好再添佳话！

背景情况：“哥德堡号”是18世纪瑞典著名远洋商船，曾在1739年-1745年间三次远航中国广州。1995年瑞典仿照原船建造“哥德堡号”仿古船，该船于2005年复航中国。2022年6月8日，“哥德堡号”再次起航，沿古航线远航中国，预计2023年9月抵达上海。中国驻瑞典大使崔爱民在“哥德堡号”停靠斯德哥尔摩之际发表署名文章，祝贺这一盛举。

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