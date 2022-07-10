人民网里约热内卢7月9日电 （记者毕梦瀛）7月2日至9日，由中国驻哥伦比亚使馆、中国中外语言交流合作中心和哥伦比亚托利马大学联合举办的“中国文化周”在托利马省首府伊瓦格市举行。中国驻哥大使蓝虎、中国驻哥使馆文化参赞朱晓燕、华南农业大学校长刘雅红、伊瓦格市长乌尔塔多、托利马省政府秘书长巴雷托、托利马大学校长梅西亚、托利马市政中心协会会长埃尔南德斯、水稻种植者联合会总经理埃尔南德斯及该省知名高校、媒体、企业界代表等线上线下共同出席有关活动。

“中国文化周”期间，举行了《中国—哥伦比亚水稻战略、技术创新和能力建设联合研究中心》签约仪式，展示了舞龙舞狮、太极扇、武术等中国传统文化精彩表演，并在托利马大学、伊瓦格大学等平台举办了《水韵江苏》《中国节日》《扶贫脱坚》等中国文化、旅游、美食、扶贫宣传片云展演，陆续举办了中国文化、农业科技线上系列讲座等20多场系列活动。

蓝虎表示，我此行带着友好情谊和务实合作而来。“中国文化周”的举办将促进双方文明交流互鉴，增进两国人民民心相通。中哥加强农业科技创新合作，促进农业可持续发展，有利于战胜饥饿和贫困，缩小城乡差距，应对气候变化，落实联合国2030年可持续发展议程。举办“中国文化周”和共建水稻联合研究中心是地方交流的又一成果，是合作共赢精神的最新诠释，将为两国人民带来更加美好的未来。

乌尔塔多说，因为深厚的艺术积淀和音乐文化，伊瓦格市成功当选2022美洲文化之都。“中国文化周”在该市举办，带来了丰富多彩的中国元素，将促进中哥、中拉文化融合，为文化之都增添靓丽风采。作为哥咖啡、水稻主要产区和商贸基地以及成都市友城，该市愿积极推动水稻联合研究中心建设，继续深化双方共同感兴趣领域合作，加强地方交往，强化双方友好纽带。

哥方签约方托利马大学、托利马市政中心协会、水稻种植者联合会负责人表示，托利马省是哥水稻主要种植区之一，水稻行业是该省经济和就业重要来源。中哥共建水稻中心是哥水稻种植者联合会近年来签署的最重要协议。哥方希学习中方先进经验，探讨技术转让，以帮助更多青年人掌握技术，提高哥农业生产力和竞争力，保护土地，促进和平，推动社会进步。

中方签约方中国华南农业大学刘雅红校长通过视频致辞表示，华南农业大学于2020年牵头组建了“中国—拉丁美洲农业教育科技创新联盟”，哥方19所院校积极加盟并成功签署了20多项农业科技交流合作协议。期待中哥水稻联合研究中心建成后，能汇聚双方在水稻研究领域的科研成果和人才优势，创新和推广中国先进水稻种植技术，争取将中心建设成中拉海外科技示范项目。

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