人民网记者 何蒨

中宁县来自西海固的移民大姐们一边采摘新鲜枸杞一边歌唱，笑由心生。人民网记者 何蒨摄

起步晚并不意味着发展慢，恰恰相反，晚起步的优势，是能够将更高规格与更完整的发展思路与扶贫地区的资源相结合，有效实现精准扶贫的目标。最近，记者见证了宁夏生态枸杞、沙漠光伏与冷凉蔬菜产业的发展，这些产业的所在地原本均是资源贫瘠的荒漠和生态环境落后的贫困地区，如今却成为各自产业的天花板或经典代表，产业影响力辐射全国，可见精准扶贫的成效。

纯净环境造就高标准生态有机枸杞

中宁本就是宁夏枸杞的地道产区，更是药用枸杞的标杆产地。位于中宁枸杞红柳沟小产区的玺赞庄园枸杞，因枸杞种植地周边没有重工业与农业村落的聚集，从而保持了良好的土壤生态环境，成为中宁枸杞产区高品质的龙头企业，在某种程度上也代表了宁夏生态有机枸杞的天花板。

玺赞的总经理高贵武早年曾在新闻行业工作过，与记者们讲起品牌当初的创业故事，如数家珍。玺赞生态枸杞庄园从2013年开始建设，当时是在一片荒漠中，生生利用人力开拓出一片绿洲。枸杞种植地的开发者们只能住在帐篷里，每天醒来打开帐篷，都有要被黄沙湮没的感觉。据高贵武介绍，之所以选择这块土地，是因为方圆几十公里以内，没有工业污染和人类生存部落的影响，虽然荒漠的自然环境条件恶劣，却保存了最为纯净的环境品质，这也成为玺赞枸杞的最佳优势。

玺赞借鉴了葡萄酒庄园的管理模式，如今枸杞的种植面积已达到13000亩，发展成了全产业链现代化庄园。近年来，玺赞庄园坚持绿色发展、循环发展、品质发展、品牌发展和融合发展，已成为宁夏乃至全国名列前茅、独具优势的标准化庄园枸杞生产基地，力争打造中国庄园枸杞第一品牌。

沙漠光伏产业园跨界旅游新高度

驱车向腾格里沙漠南缘前进，宁夏中卫市沙漠光伏产业园就建设在这里。一望无际的腾格里沙漠，沙质细腻金黄，从光伏产业园中心观景台向四周望去，一片片已经建成、或正在建设中的太阳能光伏发电板绵延铺就，仿佛沙漠中的湖泊绿洲，反射出碧蓝的天光。

光伏产业园北临内蒙古自治区阿拉善盟左旗，西接国家5A级旅游景区沙坡头，与著名的沙漠星星酒店相距不远。根据中卫市发改委四级调研员黄占荣介绍：“产业园规划面积6万亩，经过多年打造，已初步形成了‘光伏+制造+观光旅游’的上下游产业。光伏发电区已进驻企业11家，建成光伏电站容量达1030MWp，年可新增绿电发电量17亿度，实现产值18.7亿元，减排二氧化碳169.5万吨。产业园的光伏制造区已建成年产3.1GW单晶硅、7200吨多晶硅的光伏制造产业，实现产值18.2亿元。”

中卫沙漠光伏产业园的特点之一，在于将观光旅游纳入了发展规划。目前，旅游区规划占地2000亩，目的是在5A级沙坡头旅游景区与沙漠新能源产业带之间建设沙漠绿洲旅游区。考虑到中国人对生活方式的追求，沙漠地区成为近两年国内青年游客热捧的目的地之一。借助沙坡头景区的带动，中卫沙漠光伏产业园有望在原有的产业形态上开发出更丰富的发展生机。

固原冷凉蔬菜辐射粤港澳

记者来到固原之前，就听宁夏扶贫干部提起过固原的变化：“等你到了固原后，你想象不出那里以前的样子！”确实，当记者到达固原市姚磨现代农业示范基地，参观原州区冷凉蔬菜产业时，看着条隔整齐的蔬菜田与大棚、各式熟悉或陌生的蔬菜品种，尤其是大城市一颗难求的有机生菜，颗颗饱满茂盛，冷链直达广州等大城市，不由得感叹这里发生的变化，实在超出了想象。

原州区地处宁夏南部六盘山东麓，曾被联合国认定为“最不适宜人类居住”的地方之一。2020年3月，宁夏回族自治区政府宣布原州区退出贫困县序列，从此摘掉“苦瘠甲天下”的帽子。当地因地制宜发展主导产业，西北部沿清水河地段以冷凉蔬菜为主，这是由于这里的年均气温为6.3摄氏度，全年无霜期近130天，拥有地处高原腹地、远离工业污染、土壤干净的优势条件，加之海拔高、气候冷凉、光照充足、空气清新、昼夜温差大、自然隔离好，非常适合种植质地脆嫩、纤维少、高品质的生态有机冷凉蔬菜。

根据当地干部介绍，近年来，原州区把冷凉蔬菜作为本地优势主导产业之一，布局推进“两镇两带”种植发展规划，按照“经营主体+基地+农户”的发展模式，由5家龙头企业、70家合作社、1.7万户农户参与，建成了18个设施农业园区和33个蔬菜示范村。

其中，原州区的姚磨、河东、吴磨、丰堡4个基地被粤港澳大湾区认证为菜篮子基地，所有蔬菜基地全部按照良好农业规范（GAP）标准种植，取得绿色、无公害产品认证35个，有机蔬菜产品认证4个，从此树立了“六盘山”冷凉蔬菜区域公用品牌的形象。2022年，原州区蔬菜总产量预计能够达到70万吨以上，蔬菜“净菜入超”10.5万吨，占总产量的15%，实现总产值18亿元以上（含育苗产值1亿元）。

(责编：艾雯、杨牧)