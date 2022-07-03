新华社北京7月2日电 美国纽约州州长凯茜·霍楚尔1日签署新的控枪法律，禁止在纽约州“敏感场所”持枪，要求持枪许可申请人接受更多训练并提供社交媒体账号供政府审查。

美国联邦最高法院6月23日通过一项裁决，推翻纽约州1913年起实施的一项限制民众在外隐蔽携枪的法律。霍楚尔当时承诺将在裁决允许的范围发起新的控枪立法。

5月14日，美国纽约州长凯茜·霍楚尔（前右）在布法罗市出席新闻发布会，介绍枪击事件相关情况。布法罗市一家超市14日发生枪击事件，造成至少10人死亡、3人受伤。新华社发（纽约州长办公室供图）

纽约州最新控枪法定于9月1日起生效，规定民众不得在下列“敏感场所”持枪，包括政府部门、医疗机构、宗教场所、图书馆、运动场、公园、动物园、学校、养老院、公共交通工具、博物馆、剧院、时报广场等。

联邦最高法院作出裁决后，霍楚尔同意删除申请枪支时需要提供“正当理由”的要求，但依然要求发放枪支许可的官员认定申请人具备“良好道德品质”。

根据纽约州最新控枪法，申请人需要面会枪支许可审查官员，提供过去3年的社交媒体账号以及家庭成员联络方式，还必须完成至少16小时枪支安全训练等。

2021年5月8日，警察在美国纽约时报广场的枪击发生地点附近工作。新华社记者王迎摄

纽约州还将禁止在经营或工作场所持枪，除非其所有人标明“欢迎”持枪。

“尽管最高法院裁决（使控枪努力）倒退，纽约州还将继续保护人们免受伤害，”霍楚尔说，“他们可能以为可以靠一支笔改变我们的生活，但我们也有笔。”

按霍楚尔说法，纽约州对枪支许可的监管使其成为全美50个州中枪击死亡率第5低的州。

支持纽约州新控枪立法的意见认为，新的控枪举措既遵循了最高法院的最新裁决，又能避免武器落入企图犯罪的人手中。

不过，一些共和党议员认为，纽约州上述新立法违反美国宪法第二修正案赋予公民的持枪权，誓言推翻这一法律。

美国枪患痼疾难解，牵涉诸多因素，民主、共和两党在控枪问题上分歧严重，联邦控枪法律在国会屡屡受挫。据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，今年以来，美国已有近2.1万人因枪支暴力失去生命，已经发生279起造成至少4人死伤的“大规模枪击”事件。（刘秀玲）

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