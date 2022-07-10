新华社印度尼西亚巴厘岛7月10日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月9日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特共同主持中印尼高级别对话合作机制第二次会议，印尼外长蕾特诺出席。

卢胡特表示，印尼中国关系具有战略意义和全球影响，两国开展全方位、宽领域、多层次合作，致力于打造命运共同体。印尼支持并愿积极参与习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议。蕾特诺表示，印尼高度珍视同中国的紧密良好协作，愿以担任二十国集团主席国为契机，同中方一道聚焦和平、粮食、能源安全等当前紧迫议题，为地区乃至世界发展繁荣作出贡献。

王毅祝贺印尼成功举办二十国集团外长会，表示中方将坚定支持印尼办好今年峰会。当前国际形势变乱交织，中印尼作为发展中大国，前途命运紧密相连，责任担当更加重大。两国元首保持战略沟通，为双边关系把舵领航。双方确定了建设中印尼命运共同体的大方向，构建了双边合作“四轮驱动”的新格局，两国关系彰显蓬勃活力和强劲韧性。中方愿同印尼一道，以两国元首重要共识为遵循，推动两国继续走在地区和发展中国家团结合作的前列，打造互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋，为维护地区稳定、促进世界和平作出更大贡献。

双方全面梳理了两国各领域务实合作进展，达成广泛共识。

双方对两国经贸合作丰硕成果、特别是贸易额去年增幅居东盟国家首位感到满意，将继续推动经贸合作更加平衡、高质量发展。

双方积极评价发展融资合作取得的进展，将多管齐下就传统基建和新基建项目开展更多融资合作。

双方将继续高质量共建“一带一路”，深化产供链、价值链融合，共同打造区域发展高地，助力全球疫后复苏。

双方将加快推进雅万高铁、“区域综合经济走廊”、“两国双园”等标志性大项目合作，拓展数字经济和绿色发展合作，加强农业、减贫、粮食安全合作。中方将扩大进口印尼优质农渔产品。

双方将加强抗疫合作。中方支持印尼打造区域疫苗中心，愿帮助印尼提升疫苗产能，推进共建疫苗与基因联合研究中心建设。

双方还将加强执法、安全、人文等领域合作。

会后，双方共同见证合作文件签字仪式。

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