本报记者 胡泽曦

在美国艾奥瓦州得梅因河畔，坐落着一座有上百年历史的地标性建筑，这是世界粮食奖基金会所在地。2012年2月，时任中国国家副主席习近平访美期间曾到访此地，出席中美农业高层研讨会并致辞。“对我来说，能够见到中国领导人，并与他进行交谈，是莫大的荣幸。”时任世界粮食奖基金会主席肯尼斯·奎因如是对记者说。

10年后的今天，奎因对当时的情景依旧记忆犹新。“那是1979年美中两国建立外交关系以来，双方交往的一个经典时刻。”

素有“美国粮仓”之称的艾奥瓦州和中国颇有渊源。1985年，还在河北省正定县工作的习近平率团到河北省的友好省州艾奥瓦州专题考察学习，在马斯卡廷的一个普通家庭借住，结识了多位淳朴热情的当地民众。

2012年，这份友好情谊续写新篇。“中国代表团访问前夕，我接到了时任美国农业部长维尔萨克的电话，询问世界粮食奖基金会能否接待代表团，我欣然同意。”奎因回忆说。研讨会当天，奎因为代表团介绍了世界粮食奖基金会同中国开展交流的情况，双方围绕粮食安全，开展国际农业交流合作等话题进行了交流。

“习近平主席当年的讲话给我留下了非常深刻的印象。”奎因说：“他在讲话中引用美国著名作家马克·吐温的话，还对曾接待他的老朋友们深情地说，‘对我来说，你们就是美国’，这些都让我们非常感动。”奎因对记者说：“艾奥瓦州的普通民众与一位世界级领导人有联系，这种感觉很美妙。直到现在，习近平主席还和艾奥瓦州有着联系，我们都为此感到自豪。”

历史是人民创造的。习近平主席着眼长远，始终强调中美关系的发展离不开两国人民的热情参与和大力支持。今年以来，习近平主席先后复信美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特、华盛顿州塔科马市市长伍达德斯和斯特拉孔市市长穆里、艾奥瓦州友人萨拉·兰蒂女士，强调人民友好的重要意义，亲自推动两国人民加强友好交流。

奎因认真阅读了习近平主席所做的中共十九大报告。“习近平主席为中国描绘了一个鼓舞人心的愿景，我非常钦佩他宽广的视野。”习近平主席对农业的高度重视，尤其让奎因印象深刻。“我认为这与他曾在农村艰苦的环境中生活过有密切关系。他对农民、农村生活有深刻理解，并据此制定政策。这也是为什么中国能够历史性地解决了绝对贫困问题。”

党的十八大以来，中国决战脱贫攻坚，书写了人类减贫史上的奇迹。奎因高度评价中国为消除贫困而付出的不懈努力，强调这是“世界上其他国家从未实现过的成就”。在他看来，中国的减贫经验值得各国重视，例如中国在偏远农村地区发展道路交通的做法就具有重要借鉴意义。

奎因一直是中美交流的积极参与者，也密切关注着中国的发展变化。1979年，奎因到访中国多地，对中国改革开放初期百业待兴的情景印象深刻。2014年，奎因重访上海，看到当年落后的浦东已经高楼林立，成为现代化商业中心，不禁感慨万千：“这是中国改革开放最清晰、最生动的例证。有时候我见到一些来自中国的留学生，我会忍不住对他们说，你们的国家已经取得了巨大进步。中国现在建立了自己的空间站，还要探索火星，这在40多年前简直不敢想象。”

出任世界粮食奖基金会主席之前，奎因是一名资深外交官，曾任美国驻柬埔寨大使。在他看来，当前美中关系虽然面临挑战，但两国仍有大量共同利益。“如果没有美中两国合作，我们就不能解决气候变化、粮食短缺、传染病防治等全球性问题。为了地球这一人类赖以生存的唯一家园和全人类的利益，美中两国关系必须相处好。”奎因说，“我希望美国和中国能够重新回归合作精神，按照习近平主席所提出的，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，为解决全球性挑战而共同努力。”

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 03 版）

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