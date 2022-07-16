□ 高 乔

近日，中澳两国外长在印尼巴厘岛出席二十国集团外长会期间举行近3年来首次双边会晤，被外界认为是中澳关系迈向解冻的第一步。继香格里拉会谈两国防长“破冰”接触后，中澳关系再次释放暖意。

在巴厘岛会晤中，中国国务委员兼外长王毅提出希望澳方“坚持视中国为伙伴而不是对手、坚持求同存异的相处之道、坚持不针对也不受制于第三方、坚持构建积极务实社会民意基础”等4点务实建议。美国、澳大利亚的某些媒体却再次启用“受害者”叙事，将4点建议扭曲为“北京的4点要求”，营造出中国向澳大利亚施压的假象，并炒作澳大利亚总理阿尔巴内塞“拒绝回应北京要求”，塑造澳方拒绝妥协的“强硬对华”姿态。这些别有用心的舆论，无异于架在澳大利亚政府脖子上的“软刀子”。

过去几年，中澳关系陷入困境的症结，在于澳大利亚国内一些政治势力执意把中国视为对手而不是伙伴，把中国的发展渲染成威胁而不是机遇，这导致澳多年奉行的积极务实对华政策出现了大幅倒退。2018年8月，澳上届政府禁止华为参与澳5G建设，开了破坏中澳正常经贸关系的“第一枪”。此后，澳屡屡在涉港、涉疆、涉台等涉及中国核心利益的问题上采取错误言行，以莫须有的“国家安全”理由对两国正常交流合作无端设限，在疫情问题上大搞政治操弄，粗暴干涉中国内政，毒化两国合作氛围，伤害中国人民感情。澳前政府执意把中国视为“对手”甚至“威胁”，对华采取了一系列不负责任的言行，这是中澳关系跌入“冰点”的根源所在。

今年是中澳建交50周年。50年来，中澳关系发展历程说明，中澳关系的本质是互利共赢，两国之间有广泛的共同利益，没有历史积怨和根本利益冲突。中澳务实友好合作成果丰硕，为双方带来实实在在的好处。2021年，中国依然是澳大利亚最大的货物贸易伙伴、进口来源地、出口市场和留学生来源国。澳大利亚的矿产业、奶制品、红酒、医疗产品等优势产品与中国市场需求非常契合。据中国官方统计，2021年双边贸易额约达2312亿美元，同比增长35.1%。其中，中国自澳进口1648.2亿美元，同比增长40.6%。中澳经贸合作始终是双边关系中最积极、最活跃的推动力量。

历史和现实都已充分表明，中澳关系健康稳定发展，符合两国人民根本利益和共同愿望，也有利于亚太地区和平稳定、发展繁荣。中国愿意本着互相尊重的精神，为中澳关系再把脉、再校准、再扬帆，致力于同澳大利亚开展友好交流合作，这一政策没有改变。当前，重启中澳关系，需要澳大利亚付出切实行动：政治上互相尊重、经济上互利共赢、安全上客观理性、国际地区事务上沟通协作、妥善处理矛盾分歧，对中澳关系重回正轨至关重要，也是澳大利亚需要理性思考和务实行动的要点所在。

对于澳大利亚政府来说，改善中澳关系没有“自动驾驶”模式，重启需要采取实际行动。比起盲从反华舆论、忸怩表演“强硬”，澳大利亚不如抓住当前契机，重塑对华正确认知，同中方相向而行，用实际行动为中澳关系健康稳定发展注入正能量。

(责编：白宇、赵欣悦)