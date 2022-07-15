所谓新疆存在“强迫劳动”，完全是美西方反华势力编织的弥天大谎。美国以谎言为基础炮制恶法，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则

近日，美国政府正式实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，进一步升级以人权为借口祸乱新疆、遏制中国的政治操弄。所谓新疆存在“强迫劳动”，完全是美西方反华势力编织的弥天大谎。美国以谎言为基础炮制恶法，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。美国打着人权的旗号破坏人权、打着规则的旗号破坏规则、披着法律的外衣践踏法治，根本目的是为了维护美式霸权。

这部恶法罔顾事实真相，完全基于谎言谣言。当前，新疆经济发展和社会安定举世公认，新疆各族群众安居乐业，劳动权益得到切实保障。美西方反华势力为制造新疆存在“强迫劳动”这一弥天大谎，相互勾结，自导自演栽赃陷害的闹剧。他们常用的套路是收买所谓“证人”，捏造所谓“证据”，编织所谓“报告”。大量事实表明，他们反复使用的几个所谓“证人”，只是不断改换“剧本”、越演越露馅的三流“演员”。一再发布涉疆虚假报告的澳大利亚战略政策研究所，由美国国务院、北约及一些军火商共同资助，其最大的两笔外国政府资助经费都来自美国国务院。英国谢菲尔德·哈勒姆大学海伦娜·肯尼迪中心多次发布涉疆虚假报告，其报告的参与者被曝接受美国政府大额资助，有的甚至与恐怖组织有联系。美国培植并采信这些“谣言制造机”生产的涉疆谣言，只会让美国的信誉和形象进一步崩塌，只会让美国沦为国际社会的笑柄。

这部恶法践踏国际法治，严重玷污法治精神。众所周知，强迫劳动在国际法上有明确的定义、标准和认定主体。根据国际劳工组织《1930年强迫劳动公约》，强迫劳动是指“以任何惩罚相威胁，强迫任何人从事非本人自愿的一切工作或劳务”。根据该公约规定，新疆根本不存在所谓“强迫劳动”。美国也根本没有任何资格扮演国际劳工权利的“仲裁官”。事实是，中国政府已批准包括该公约在内的28个国际劳工公约，忠实履行各项国际公约义务，切实保障劳动者各项权利，而美国至今未批准该公约。美国不但不遵守国际法，还将其国内法凌驾于国际法之上，是对国际法治的蔑视和践踏。

这部恶法大搞“有罪推定”，明显违反“无罪推定”的法律基本准则。美国根据该恶法，将在中国新疆地区全部或部分生产的产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，要求进口商提供相关产品不涉及强迫劳动的证据，这是赤裸裸的经济霸凌行径。美国以此恶法为依据，实施非法单边制裁和“长臂管辖”，以扣留或没收货品对进口商进行威胁，这是明目张胆的强盗逻辑和抢劫行径，严重违背市场规律和市场规则，严重破坏国际贸易秩序。

美国处心积虑炒作弥天大谎，出台实施损人害己的恶法，真实企图是搞“以疆制华”、遏制打压中国。早在2018年，美国前国务卿鲍威尔办公室主任威尔克森就曾承认，所谓新疆维吾尔族问题，只不过是美国企图从内部长期搞乱中国、遏制中国的战略阴谋。美国驻广州总领事馆外交官在内部推销涉疆谎言时也曾“袒露心声”：“新疆没有问题，我们都很清楚，但利用新疆炒作人权问题是一种有效手段……我们可以利用这些，使中国陷入泥潭，这有利于美国。”美国一再上演这种借人权之名搞政治操弄的把戏，让越来越多国际人士看清其不可告人的真实目的。美国匹兹堡大学客座法学教授丹尼尔·科瓦利克一针见血地指出：“所谓‘维吾尔强迫劳动预防法’不过是旨在打压中国的政治伎俩。”

涉疆谎言终将破产，涉疆恶法终将失败。新疆事务纯属中国内政，任何国家无权干涉。中国政府和人民捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移，任何人、任何势力利用涉疆问题搞阴谋诡计，都不可能阻挡新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，都不可能阻挡中国不断发展壮大的历史进程。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)