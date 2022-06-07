人民网约翰内斯堡6月7日电 （记者闫韫明）当地时间6月6日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队顺利通过了2022年第二季度装备核查，获得了联合国刚果（金）特派团（简称联刚团）核查组一致赞扬。

本次核查由联刚团派出的COE核查组，对我维和分队的主要装备、自我维持装备和综合保障装备三个大项，涉及车辆机械、军械器材、武器弹药、医疗设备、生活设施、自我维持等20余类3000余件（台、套）物资器材进行核查，详细检验评估了各类装备器材的数质量情况。

核查过程中，核查官们以查阅资料、实地查看、观看演示、现场询问等方式全面检验维和分队遂行任务的能力。分队官兵结合自身岗位，准确介绍所配物资器材的数质量情况和武器装备技战术性能，得到了核查官员称赞。

经过5个小时的紧张核查，核查组官员充分肯定了我维和分队所属的装备物资良好的状态和性能，全部符合联合国规定标准，能满足执行各项任务需求。

装备助理林泽介绍说：“装备核查是对装备管理工作的有效检验，我们的目标不只是顺利通过此次装备核查，而是通过联合国各级官员的核查更好地提升自身的装备管理水平，确保分队能够遂行上级赋予的使命任务。”

据了解，联合国装备核查是对出兵国所提供的自我维持装备和主要装备能否满足维和要求而进行的综合性评估，是向出兵国政府所提供的维和设施、装备予以经济补偿的根本方法和依据。

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