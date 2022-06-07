人民网巴黎6月7日电 （刘玲玲、方可圆）当地时间6日下午，第五届全球华语朗诵大赛法国地区颁奖仪式在巴黎顺利举行。

本届全球华语朗诵大赛由中国华文教育基金会主办，在中国驻法国大使馆的支持下，法国华文教育协会、欧洲时报文化传媒集团联合近30家华校、华教组织共同协办法国地区比赛，历时近3个月，共1550名来自法国本土及海外的选手参加了初赛。

据介绍，各协办单位认真组织评选，推选出225位选手进入法国复赛，并评议决出法国地区复赛金奖6名、银奖18名、铜奖36名、优秀奖76名及鼓励奖，其中93名选手将被推选参加在北京举行的全球线上总决赛。

中国驻法国大使馆领侨处主任高萍公参、法国华侨华人会主席蔡君柱、欧洲时报文化传媒集团总裁张晓贝为颁奖仪式致辞。中国驻法国大使馆一等秘书李成元、法国潮州会馆第一常务副会长许葵、法国华裔互助会副会长杨柳、法国华人进出口商会会长黄小杰、法国温州商会会长陆晓峰、法国华人服装业总商会会长金少杰、法国华人鞋业协会执行会长张飞龙、巴黎中国文化中心主任佘明远、国际佛光会巴黎协会会长温肖丹和欧洲时报常务副社长钟诚等也出席了本次活动。

张晓贝在致辞中向所有获奖选手表示衷心祝贺，并感谢支持赞助本次大赛活动的侨团侨领和相关学校。他表示，他们爱国爱乡，积极参与侨社建设和各项公益事业，他们的大力支持是对法国华文教育工作的巨大推动，也进一步体现了他们对华侨华人新生代健康成长的关怀。

高萍在致辞中预祝进入全球总决赛的参赛选手取得更加优异的成绩，并呼吁华侨社团真心实意地为华人教育事业给予大力支持。

颁奖仪式上，嘉宾们为复赛金、银、铜奖及优秀奖和鼓励奖获得者颁奖。获奖选手代表还进行了内容丰富、形式多样的文艺表演，包括古筝弹奏、芭蕾舞、吉他弹唱、相声等。

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