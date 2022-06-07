人民网巴黎6月7日电 （记者何蒨） 6月4日，由联合国教科文组织协会世界联合会和法中交流促进会共同发起并主办的“诺芒底1905·小莫泊桑儿童牛奶第一届‘小莫泊桑杯’国际艺术联创巡展（法国首站）”在巴黎卢浮宫卡鲁塞尔厅举办开幕式。500多幅体现世界儿童丰富想象力的优秀联创作品与五位国际著名艺术家的作品一同与观众见面，中国驻法国大使卢沙野、联合国教科文组织协会世界联合会法国委员会主席阿尔迪欧玛·斯利马、法国教育部教育总督察长罗伯特·普罗斯佩里尼出席开幕式并致辞，出席活动的还有法中交流促进会主席亚丁、法国艺术家协会主席雷米·艾融、意大利国宝女演员莫妮卡·贝鲁奇、中国著名舞蹈家及主持人金星等，来自中、法、英、瑞典等多个国家的儿童及家庭也亲临现场，共同见证这场艺术盛宴。

卢沙野在致辞中指出，艺术是加强和改善国际交流的一个重要途径，是不同国家、不同民族、不同文化的人们无障碍沟通的重要方式。儿童是世界的未来，是打开和平大门的钥匙。希望通过这项国际性艺术互动，加深国家之间的信任与理解。

阿尔迪欧玛·斯利马在致辞中表示，艺术联创活动鼓励艺术创造力，鼓励青少年利用自己的才能和想象力与艺术家及世界进行交流，这承载着符合联合国教科文组织使命的伟大理念。

亚丁主持本次开幕式。他在发言中指出，毕加索曾说每个孩子都是天生的艺术家，他们的艺术创作都是独特、有价值的，无法比较，所以“小莫泊桑·国际艺术联创巡展”不是比赛，而是一场由各国儿童与世界艺术大师联袂创作的艺术展，也是一次跨时空、跨种族、跨国界的文化艺术交流。他强调，希望通过开展国际艺术家与中国儿童的艺术创作交流、巡展等系列活动，提高中国儿童对艺术的兴趣和感知能力。

2021年是20世纪世界文学史上最伟大的小说家之一马赛尔·普鲁斯特诞辰150周年，其长篇巨著《追忆似水年华》中提及的斯万城堡，如今在作家故乡贡布雷小镇正式对外开放。为纪念普鲁斯特逝世100周年，联合国教科文组织协会世界联合会与法中交流促进会联合发起并主办了第一届“小莫泊桑杯”国际艺术家与中国儿童艺术联创巡展活动。

首届国际艺术联创巡展由诺芒底1905和“小莫泊桑”儿童牛奶特别赞助，以“追忆似水年华·去斯万家那边”为主题，邀请现居法国的国际艺术大师——马尔戈扎塔·帕斯科、克里斯托夫·罗内尔、埃马纽埃尔·热娜徳、苏菲·圣拉、奥古斯都·弗乐迪等，以斯万城堡为原型，并以普鲁斯特儿时的回忆为创作元素，呈现五幅“未完成”的作品，然后由世界各国的儿童共同完成，从而实现一场跨时空、跨地域、跨文化的艺术“联创”。

为了让更多国际儿童参与到这项艺术界“奥林匹克”活动中，秉承开放、包容、多元的理念，除主竞单元外，国际艺术联创也携手“小莫泊桑”儿童牛奶品牌、旅法艺术家李婧、世界思维导图锦标赛、厦门心欣专项基金、陕西妇女儿童发展基金会关爱儿童脑健康专项基金等组织，设立了多个特别单元，丰富了“联创”活动的内涵。

国际艺术联创巡展活动自2021年10月15日开启，已获得世界各国的媒体、艺术机构、儿童与家长的高度关注和强烈反响。截至2022年4月，联创活动组委会共计收到各单元报名作品2300余幅，后入围金奖评审约900幅。由清华大学美术学院绘画系教授李睦、法国《ARTENSION》杂志主编弗朗索瓦丝·莫宁及五位联创法国艺术家组成的评审团，将评出金奖作品600余幅，这些作品将有机会走上国际舞台，让世界看见儿童的创造力。

国际艺术联创活动也设立了“社会注目奖”，由专业艺术圈以外的社会影响力人士及行业翘楚参与评选，并对作品作出点评。截至目前，已有五十多位各行业领军人物参与到此次儿童艺术作品的推荐中，其中包括中国青少年心理研究专家李玫瑾、服装设计师张肇达、资深媒体人及作家洪晃、航天科技专家王丽丽、中国歌手/电子唱作人尚雯婕、演员姚橹等数十位国内外社会领军人物和影响力人物参与作品点评。

除国际舞台以外，国际艺术联创也已在中国贵州遵义、福建厦门、北京及河北秦皇岛等多个城市开展巡展活动。除2022年6月3日至4日举行的卢浮宫卡鲁赛尔厅展览外，还将于6月18日起在斯万城堡进行作品拍卖及长期展出，并通过法国拍卖行Duront网络在线平台在全球进行拍卖，让大家一同探索孩子们的奇思妙想与斯万城堡的魅力。

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