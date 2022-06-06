新华社华盛顿6月6日电 题：一场“谎言帝国”治理谎言的闹剧

新华社记者邓仙来 谢彬彬

近期，美国政府组建、隶属国土安全部的“虚假信息治理委员会”成立仅21天便因遭到强烈质疑而被迫暂停工作。这场荒诞闹剧充分显示，在美国，“治理虚假信息”不过是党争工具，“谎言帝国”的政治信誉早已破产。

所谓“虚假信息治理委员会”于4月27日成立后，立即遭到美国内极右翼势力的攻击，部分共和党政客也推波助澜，还有一些社交媒体用户在网络上散布大量关于该委员会的阴谋论等。该委员会首任负责人5月18日被迫辞职，机构停摆。这一自诩“没有党派倾向、无政治目的”的新机构，原定职责是专门处理“对国土构成安全威胁的虚假信息”。

然而，在美国政坛，散布虚假信息是政客们为达到政治目的的惯用伎俩。两党长期恶斗让华盛顿成为“黑料”集散地和散布虚假信息的“竞技场”，推进虚假信息治理机制所需的政治信任已荡然无存。美国国内批评者认为，所谓“虚假信息治理委员会”与乔治·奥威尔在小说《1984》中描述的“真理部”无异，是根据需要篡改新闻和历史，充当操纵舆论、服务党争的工具。美国国会参议员兰德·保罗一针见血地指出，该委员会根本不可信，美国政府才是“有史以来世界上最大的虚假信息传播者”。

长久以来，美国政客习惯于炮制各类虚假信息，以攻击政敌、蒙蔽本国民众。《华盛顿邮报》刊文讽刺道，当前有足够多的虚假信息能让国土安全部忙得不可开交。例如，美国智库曼哈顿政策研究所高级研究员布莱恩·利德尔发现，拜登政府错误引用穆迪分析公司数据，夸大其经济政策对扩大就业的作用。

德国作家吕德斯在其所著《伪圣美国》中揭露，美国政府非常擅于通过选择和歪曲事实、刻意窄化新闻来源、极化人们的判断，达到混淆是非、影响公众判断的目的。全球知名公关咨询公司爱德曼发布的2022年全球信任度调查报告显示，美国民众对政府的信任度仅为39%，接近1958年以来历史低点。

美国政客对内通过欺诈和操控舆论以构陷政敌，对外编造谎言和发动战争以维护霸权。要发动伊拉克战争，美国用一管白色粉末作为伊拉克拥有大规模杀伤性武器的证据；为动摇颠覆古巴政权，美国蓄意散播“新冠疫情下古巴医疗体系崩溃”等谎言；要在叙利亚开展军事行动，美国指使其资助的非政府组织多次发布摆拍视频栽赃叙利亚政府使用化学武器……美国政府针对其他国家炮制抹黑言论、捏造虚假新闻、传播谎言谣言，不以为耻，反以为荣，是国际公认的“谎言帝国”。正如美国前国务卿蓬佩奥所说：“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃……这才是美国不断探索进取的荣耀。”

治理虚假信息，本是基本共识，但在美国，政府的行动因缺乏信任基础遭到广泛质疑和攻击。美国政客如果继续依赖谎言，以治理之名行操控之实，以维护自由为名行对外干涉之实，势必会如这场治理虚假信息的闹剧一样，落得个惨淡收场。

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