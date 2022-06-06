新华社伊斯兰堡6月5日电 通讯：中国助力巴基斯坦高效稳定供电

新华社记者姜江 王欢 唐斌辉

日前，记者走进巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔（默拉）直流输电项目的拉合尔换流站，映入眼帘的是由不同设备架构组成的500千伏交流场和交流滤波器场。23名中方员工和38名巴方员工在这里坚守运维阵地，为当地社会经济发展提供稳定、优质的电能。

“我们采取师徒培训模式，帮助巴方员工快速提升直流运维技能。”拉合尔换流站中方运维主管吴名星告诉记者。

5月25日，巴基斯坦运维人员在默蒂亚里-拉合尔（默拉）直流输电项目的拉合尔换流站工作。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

中方运维团队与巴方员工关系十分融洽。“我们在工作时一起流汗，共同处理并解决问题。每个周末，我们都要组织体育活动，有乒乓球，还有当地最为流行的板球。”拉合尔换流站的运维值班员王童璐说。

默拉直流输电项目全长886公里，连接巴基斯坦南部城市默蒂亚里和北部城市拉合尔，是中巴经济走廊“优先实施”项目清单下的输电项目，主要设备由中国企业提供，核心领域采用中国标准设计、制造和建设。该项目于2021年9月正式投入商业运营。

“我们采用的是中国国家电网完全自主知识产权的±660千伏直流输电技术，项目远距离输电采用的是中国自主研发的大截面导线，输电损耗只有4.3%，可以大幅度提高电力线路的输送功率。”拉合尔换流站现场经理周全会介绍说。

这是2021年9月9日拍摄的巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔（默拉）直流输电项目的拉合尔换流站（无人机照片）。新华社发（中国国家电网有限公司供图）

电力短缺一直是困扰巴基斯坦经济发展的痛点。默拉直流输电项目解决了巴基斯坦约930万户家庭的用电问题，也为当地企业的运营提供了保障。

在拉合尔经营成衣加工出口业务的一家中资公司总经理陈艳说，以前这里经常断电，设备损耗比较严重，还造成部分产品报废，公司不得不使用大量柴油发电，维持生产。在接入拉合尔换流站的电源后，持续供电时长增加，公司节省了至少30%的柴油用量，降低了运营成本。

“容量大、距离远、效率高和损耗低是默拉直流输电项目的四大优势，也是把对环境影响降到最低的保证。”默拉输电公司建设运维部主任袁杰说。

这是2021年9月9日拍摄的巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔（默拉）直流输电项目的拉合尔换流站（无人机照片）。新华社发（中国国家电网有限公司供图）

通过直流点对点输电，该项目将巴基斯坦南部丰富的电力资源输送到北部的旁遮普省、伊斯兰堡等巴基斯坦最大的负荷中心。项目沿途不需要与交流电网联网，提高了巴方电网的输电效率。而且，60%的输电线路途经沙漠区域，节约了巴方耕地，提升了能源开发和输送的经济性和环保性。该项目建设还为当地创造了约7000个就业岗位。

5月25日，巴基斯坦运维人员在默蒂亚里-拉合尔（默拉）直流输电项目的拉合尔换流站工作。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

“其成果会长期显现，造福巴基斯坦民众。”拉合尔市卡姆兰钢铁有限公司负责人阿什拉夫说。

“通过默拉直流输电项目，中国制造和中国技术在巴基斯坦生根发芽，不断助力巴基斯坦电力系统骨干电网升级，迈入交直流混联电网的新时代。这也是共建‘一带一路’和中巴经济走廊取得的重大成果。”拉合尔换流站站长曲文韬说。

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