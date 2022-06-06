新华社华盛顿6月5日电 综述：前白宫专家新著深度还原美式“政治防疫”五宗罪

新华社记者孙丁

“这是关于特朗普团队如何搞砸大流行病（防控）最清晰的记述。”美国《大西洋月刊》一篇书评如是评价前白宫新冠防疫专家德博拉·伯克斯的新著。

《无声入侵：特朗普政府和新冠病毒不为人知的故事，并在为时已晚之前预防下次大流行》4月26日由哈珀—柯林斯出版公司发行。现年66岁的作者伯克斯长期在美国疾病控制与预防中心等部门任职，2020年至2021年担任白宫冠状病毒应对工作组协调员。亲身经历“政治指挥科学”、官僚逃避责任和频繁内斗等乱象后，伯克斯想方设法在幕后为防疫敲警钟，却依然感到无力、无奈。她曾在接受美国有线电视新闻网采访时直言，美国防疫失败的主要责任应归咎于特朗普执政团队或特朗普本人。

《无声入侵》一书还原了特朗普政府“政治防疫”失败的五宗罪状。

一是疫情初期轻视新冠病毒传播的严重性和紧迫性。

收到加入白宫冠状病毒应对工作组邀请时，伯克斯本来因忙于在非洲的艾滋病防治工作而表示谢绝。但随着美国疫情日益严峻，她认为特朗普政府没有认真对待这一威胁，自己有必要行动起来。

伯克斯在书中写道，2020年3月2日，她加入工作组后首次跟特朗普见面，告诉总统新冠病毒跟流感病毒不一样，要严重得多，必须采取不同的应对方式。特朗普却说，不用担心，他问过的一些人并不认为这种病毒很危险。伯克斯据理力争，特朗普却不理她，而是打开电视，收看福克斯新闻台。伯克斯随后被带出办公室。

伯克斯此后表示，美国政府如果早一点、更果断地行动，本可以大幅减少新冠死亡人数。

二是贬斥防疫措施，削弱专业机构防疫建议的公信力。

2020年4月3日，美国疾控中心建议公众戴口罩。同日，特朗普却告诉媒体记者，戴口罩“纯属自愿”、并非必须，“我选择不戴”，还称疾控中心发布的“仅是建议”。在伯克斯看来，特朗普非但没有给予疾控中心及其专家有力支持，反而给美国民众一张忽视防疫指导的“空白委托书”。

无视专家规劝，特朗普依然屡称新冠“像流感”，对伯克斯等人提醒公众重视新冠病毒颇为不满。伯克斯披露，包括国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在内，白宫冠状病毒应对工作组成员达成协议，如果有一人因跟总统观点不合而被解职，其他人会集体辞职，以此互相保护。

三是忽视病毒检测，为求连任无视专家建议。

伯克斯向白宫反复强调通过数据研判疫情的重要性，主张扩大新冠病毒检测量。然而，特朗普不止一次声称，美国新冠病例猛涨是“因为检测（数量增加）”。伯克斯写道，特朗普不信任专家，而是听信向他提供虚假信息的某些人。

白宫2020年年中将防疫重点转向疫苗研发，轻视“口罩令”、检测等防疫举措，并无视专家再次封控的建议。在伯克斯看来，这导致美国死亡病例不断上升。

伯克斯写道，2020年8月8日，特朗普在听取疫苗研发工作汇报时，反复要求研发进程“更快些”“再快点”，希望在同年11月总统选举前看到疫苗面市。

四是粉饰疫情数据，要求专家同白宫“口径一致”。

为争取连任，特朗普设法引导民众将注意力从疫情上移开。按伯克斯说法，特朗普政府试图让美国民众相信，成千上万人死于新冠是经济增长“自然且不可避免的成本”和“可以接受的附带损失”。

2020年8月2日，一直被白宫限制与媒体接触的伯克斯“破例”获得美国有线电视新闻网采访机会。她在镜头前警告民众，新冠病毒在美国“传播非常广泛”。次日一早，特朗普便打电话兴师问罪，指责她传播“假新闻”，还要求她依照“病毒得到控制”的口径表态。

五是发布反智主义言论，误导美国民众。

2020年4月23日，特朗普在白宫每日疫情简报会上建议“注射消毒液”抵抗新冠病毒时，伯克斯就在台下坐着。那一刻，她仿佛“瘫痪”了，因为完全没料到总统会说出那样的话。她写道，自己缓缓低下头，心里只有两个想法：“给我点可以踢的东西”，或者“地板裂开，把我整个人吞下去吧”。

当时，伯克斯和工作组其他专家已说服特朗普延长局部封控措施。但特朗普的反智主义言论一出，伯克斯认为，这可能会抵消一切努力。伯克斯不久前接受美国媒体采访时说，简报会上的那一刻，是一场“多层面的悲剧”。（参与记者：胡若愚）

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