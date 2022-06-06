新华社北京6月5日电（国际观察）多国警告抵制美洲峰会 美国遭遇外交尴尬

新华社记者林朝晖 邓仙来

第九届美洲峰会将于6日至10日在美国洛杉矶举行。美方因不打算邀请古巴、尼加拉瓜、委内瑞拉领导人参会，遭到多个美洲国家领导人批评或抵制。

分析人士指出，美国打着所谓“民主”旗号霸道决定谁出席美洲峰会的做法不得人心，暴露美国在拉丁美洲地区影响力正在下降，“美式霸权”日渐衰落。

引发多国强烈抗议

美国国务院宣称，由于“民主问题”，不太可能邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉的领导人出席美洲峰会。美方无理表态引发拉美地区多国强烈不满，认为美国借举办峰会搞“分裂、霸权、歧视”，多国领导人警告抵制峰会。

墨西哥、玻利维亚、安提瓜和巴布达等国领导人5月纷纷表示，若美国不邀请全部美洲国家领导人，则拒绝参加此次峰会。现任拉美和加勒比国家共同体轮值主席国阿根廷也呼吁，美洲峰会不应把任何美洲国家排除在外。

2019年12月14日，在古巴哈瓦那，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（前右）和委内瑞拉总统马杜罗（前左）出席峰会。（新华社发，华金·埃尔南德斯摄）

5月底举行的第21届美洲玻利瓦尔联盟峰会通过的声明指出，所有美洲国家应在平等条件下受邀参加第九届美洲峰会，美国作为主办国无权排除部分国家或侵犯他国主权和独立，“此类排他性的会议”无助于解决地区和全球面临的挑战和威胁，美国为服务其霸权利益企图在拉美和加勒比地区制造分裂。

墨西哥伊比利亚美洲大学国际问题专家哈维尔·雷耶斯指出，美国通过将部分国家排除在美洲峰会之外，寻求利用峰会强化霸权。西班牙《起义报》网站文章说，美国政府奉行单边主义，“这是帝国君主制的典型做法”。

平行峰会表达不满

直至6月2日，墨西哥总统洛佩斯仍表示未决定参加美洲峰会。阿根廷总统费尔南德斯于6月1日确认将出席美洲峰会。阿根廷媒体报道，会议期间费尔南德斯将就“美国决定将尼加拉瓜、古巴和委内瑞拉排除在峰会之外”进行发言。

2022年1月25日，阿根廷总统费尔南德斯在首都布宜诺斯艾利斯的总统府玫瑰宫内接受记者采访。（新华社发，马丁·萨巴拉摄）

另据西班牙媒体5月末报道，阿根廷正在组织另一场与美洲峰会同时举行的平行峰会。该会议将由阿方以拉美和加勒比国家共同体轮值主席国的名义召集，智利和墨西哥已确认将出席该会议。报道说，这一会议不仅与美洲峰会日期相同，而且会议地点也相同，会议将举行领导人早餐会，讨论美国主办美洲峰会却不邀请美洲国家组织所有成员的行为。

古巴美洲问题专家拉斐尔·埃尔南德斯日前接受采访时说，如果美国将部分美洲国家排除在美洲峰会之外，那么大家都会去参加另一个峰会，那个峰会“可能会更有意思”。

地区霸权衰落象征

分析人士指出，美国旨在借此次美洲峰会彰显其在拉美和加勒比地区的领导地位，然而美国的霸道做法让峰会遭到越来越多拉美国家领导人的批评或抵制，这增加了美国作为主办方面临尴尬的风险，暴露出美国在拉丁美洲影响力下降。

2022年4月11日，美国总统拜登在华盛顿白宫发表讲话。（新华社记者刘杰摄）

美国《外交政策》杂志网站文章说，本次美洲峰会恐将沦为一场“貌似例行、实则徒有红毯装点的非正式闲谈”，可能象征美国在该地区影响力的衰落。

美国战略与国际研究中心美洲项目高级研究员瑞安·贝格认为，美国本可以借此次美洲峰会设置对美洲地区的政策议程，但美国可能会失去这个机会。就目前地缘政治形势来看，“拉丁美洲正逐渐从美国的战略资产变为战略负债”。

墨西哥国立自治大学政治和社会科学学院国际关系中心教授玛丽安娜·阿帕里西奥认为，举办美洲峰会，首先应在美洲地区达成共识。而美国对拉美国家缺乏基本尊重，将拉美视作“后院”随意霸凌，对拉美滥施制裁、输出通胀、搞政治干预等。多国领导人批评或警告拒绝参加美洲峰会，正是对美国“霸权主义”的质疑和抵制。

委内瑞拉资深政治分析师费尔南多·里韦罗直言：“这不仅是美洲峰会的失败，更是美国外交政策的失败，表明世界正在发生变化的又一个迹象：美国的单极霸权走到头了。”（参与记者：吴昊、朱雨博、王瑛、徐烨、李保东、卞卓丹、王钟毅）

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