新华社洛杉矶6月4日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心公布的新数据显示，截至3日，全美已有12个州确认发现25例人感染猴痘病例（下称猴痘病例），检测到两种基因不同类型的猴痘病毒毒株。

美疾控中心官员珍妮弗·麦奎斯顿3日说，基因测序结果显示，美国发现的猴痘病例为两种不同的猴痘病毒毒株所致，这两种毒株都属于西非分支。目前，部分猴痘患者已康复，另一些患者正在康复中。她建议有皮疹症状的患者在完全康复前留在家中、远离他人，并解释说当患病部位结痂后，痂会脱落并长出健康皮肤。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。

据世界卫生组织介绍，猴痘病毒有两个分支，分别是刚果盆地分支和西非分支。刚果盆地分支引起的猴痘病例死亡率达10%，而西非分支的死亡率不到1%。

美疾控中心3日发布的报告还说，美国目前已出现猴痘人际传播。猴痘病毒通过直接接触患者的体液、溃疡、痂及衣物等在人与人之间传播。在长时间面对面接触的过程中，猴痘病毒也可通过呼吸道分泌物传播。此前的猴痘人际传播病例发生在家庭成员之间、在监狱等共同环境生活的人群之间以及医护人员与患者之间。

美疾控中心敦促本国卫生部门、医生和民众保持警惕，采取相应防控措施，包括隔离患者、注意手部卫生、使用消毒剂、避免接触具有传染性的动物等。

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