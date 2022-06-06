新华社首尔6月5日电（记者周思雨 陆睿）在正在举行的2022首尔国际书展上，中国图书进出口（集团）有限公司和海豚出版社与韩国耕智出版社5日以线上线下结合的方式联合举办“青年读者汇·韩国站”活动，中国作家薛涛的作品《小城池》与韩国读者见面。

韩国青年读者在活动上分享了他们的阅读体会和对中国文化的认识。读者郑成旭表示，《小城池》汇集了薛涛多个短篇集作品，突出展现了他奇特的想象力。女读者李宗礼说，她从《小城池》中感受到了现代人的奋斗生活，感受到了自我，感受到了人类与大自然成为朋友。

薛涛在线上同读者交流时说，希望其作品能超越语言和文化的隔阂，打通国家和民族之间的界限，让各国读者了解到中国人的心灵及作家对世界的体悟。

海豚出版社社长王磊表示，今年是中韩建交30周年，也是“中韩文化交流年”，能和大家“云”相聚在首尔国际书展，开展交流和学习，具有非常特殊的意义。希望中韩两国作家、出版社一起努力，让越来越多的读者欣赏到两国优秀儿童文学作品，为中韩文化交流注入新活力。

“青年读者汇”是由中国图书进出口（集团）有限公司联合海外出版文化业务合作伙伴共同发起的国际青年阅读交流平台。继今年的马来西亚站、英国站、波兰站及此次韩国站的活动，“青年读者汇”还将在更多国家举办，助力中外文化交流与互鉴。

2022首尔国际书展6月1日在首尔COEX会展中心开幕，中国图书进出口（集团）有限公司携手国内出版单位，在中国出版联合展台展出了200余种300余册精品出版物。

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