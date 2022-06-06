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哈萨克斯坦专家：俄乌冲突已经演变成为更大范围的对抗

2022年06月06日08:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网努尔苏丹6月6日电 （记者周翰博）俄乌冲突已经持续超过100天。哈萨克斯坦专家认为，不排除冲突进一步升级的可能。

哈萨克斯坦世界经济与政治研究所专家茹马别克·萨拉别科夫日前对媒体表示，考虑到外部势力持续推波助澜，俄乌冲突的规模和烈度或将进一步升级，并有可能引发更严重的灾难。“如果局势持续恶化，俄罗斯和北约直接发生军事冲突的风险将会升高。”茹马别克·萨拉别科夫说。

哈萨克斯坦—德国大学国际问题专家伊戈里·伊万诺夫持类似观点。他表示，各种形式的对抗早已超越俄乌两国，在更大范围蔓延。“在我看来，新的世界大战已经开始。”国际社会不得不面对更加严峻的通货膨胀、能源短缺、难民增多以及其他人道主义问题。“关于是否会爆发核战争，我认为可能性只会越来越高。”伊戈里·伊万诺夫说。

“处在动荡的地缘政治环境中，与大国保持紧密的伙伴关系对哈萨克斯坦非常重要。”哈世界经济与政治研究所国际问题专家利吉娅·巴尔霍姆奇克表示，与所有邻国以及西方国家保持互信是哈长期坚持的优先事项。“正是因为坚持平衡外交政策，哈萨克斯坦才能免于陷入各种国际冲突。”利吉娅·巴尔霍姆奇克说。

(责编：于洋、常红)

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