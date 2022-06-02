人民网约翰内斯堡6月2日电 （记者闫韫明）6月3日是中国的传统节日端午节。近日，远在海外的中国第25赴刚果（金）维和工兵分队，将传统文化带到非洲大地，包粽子、赛龙舟等传统习俗在维和分队营区展开，让远离家乡的官兵们在国外也能感受浓郁的传统节日氛围，共同度过一个难忘的端午节。

食堂门前，战士们高兴地包着粽子，庆祝端午节的到来。包粽子看似简单，但对于没有包过粽子的战士们来说，这并不是一件容易的事情。为此，司务长张吉喆、炊事班班长李俊岗专门安排炊事员在一旁教官兵们包粽子。经过学习，官兵们包的粽子像模像样，不一会儿一个个新鲜饱满的粽子就摆满了蒸屉。“一想到等会儿就能吃上自己包的粽子，就止不住的流口水。”官兵郑舟炉说道。

据了解，由于维和任务区物资匮乏、条件艰苦，而联合国供应的食品种类有限，为了让官兵们在异国他乡也能吃到家乡传统美食，维和分队后勤组在出征前就已经采购好了各种节日需要的食材。

赛龙舟是中国端午节的传统习俗，也是端午节最重要的节日民俗活动之一。在美丽的基伍湖畔，维和官兵们把平时训练使用的橡皮艇改装成龙舟，参赛人员手持自制船桨，蓄势待发，指令员手握鼓槌，严阵以待。随着指挥长邓亮敲响铜锣，两支龙舟队迅速离岸，在基伍湖上激烈竞逐。任港是第一次执行国际维和任务，也是此次端午龙舟赛的参赛队员之一。他说：“能在异国他乡和战友们一起赛龙舟非常有意义，这次的经历让我终生难忘。”

“端午节是我国的传统节日，我们通过包粽子、划龙舟、视频送祝福等方式过节，不仅能有效缓解官兵们的思乡之情，更能进一步激发工作干劲，从而不辱使命，为国争光。”分队副指挥长刘黎宁表示。

包粽子、赛龙舟让身处异国他乡的维和官兵倍感温暖。官兵们纷纷表示，虽然不能与亲人团聚，但多彩多样的传统文化活动缓解了我们的思乡之情，我们会努力完成维和任务，同时也祝愿家人端午安康，平安幸福。

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