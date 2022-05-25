图片由中国援桑给巴尔医疗队提供

人民网约翰内斯堡5月24日电 （记者邹松）第31期中国援桑给巴尔医疗队今年4月接待了一名特殊的病人。他叫郑培博，是一名竞技自由潜水运动员，曾于2021年代表中国参加过塞浦路斯世界自由潜水锦标赛，今年年初在埃及沙姆沙伊赫完成闭气下潜116米，创下该项目中国国家纪录。就在郑培博准备冲击亚洲纪录，在坦桑尼亚桑给巴尔进行潜水训练时，他的慢性鼻炎加重，以致出现鼻出血、牙龈疼痛以及心脏不适等症状，严重影响了训练进度。

郑培博来到中国援桑给巴尔医疗队所在的纳兹莫加医院，接受了杨晓清、周天球、徐克及张启成几位科室主任的悉心检查。经会诊后决定，建议郑培博前往中国援桑医疗队另一支分队所在的奔巴岛阿卜杜拉姆才医院进行心脏相关检查，并由医疗队瞿利帅队长进行转院联系及病情交接。

5月初，郑培博来到阿卜杜拉姆才医院。医疗分队殷骏副队长安排耳鼻喉科、影像科、心内科及麻醉科多名中方专家为郑培博再次会诊，制定出详细的治疗方案。

“郑培博在海外为祖国争光，因疫情暂时无法回国治疗，我们医疗队能够为他的健康保驾护航也是我们为国家奉献自己力量的体现。”全程陪同郑培博完成健康检查的杨晓清说。

“能在海外遇到中国医生真是太幸运了！”郑培博感慨道，“拥有健康的体魄对于一名运动员来说至关重要，有了中国援外医疗队的保驾护航，我可以再次投入到接下来的训练任务中，我有信心继续挑战纪录，为国争光！”为此，郑培博特意为援桑给巴尔两地的中国医疗队撰写了“救死扶伤泽七洲，大爱无疆暖四洋”的感谢信，向中国第31期援桑给巴尔医疗队的全体医生表达感激之情。

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