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2022年“汉语桥”中文比赛韩国赛区决赛线上举行

2022年05月24日08:47 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻韩国大使邢海明为2022年“汉语桥”中文比赛韩国赛区决赛致辞。首尔孔子学院供图
中国驻韩国大使邢海明为2022年“汉语桥”中文比赛韩国赛区决赛致辞。首尔孔子学院供图 

人民网首尔5月24日电 （记者马菲）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛和第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛韩国赛区决赛22日在首尔以线上方式举行。来自韩国各地的26名初高中生和19名大学生进入决赛参与角逐。

中国驻韩国大使邢海明在致辞中表示，“汉语桥”作为世界上影响力最大、最具权威性的中文赛事，早已成为国际人文交流领域的重要品牌。近两年，社会生活各领域都因疫情受到了不同程度的冲击，但“汉语桥”比赛却依然吸引广大中文爱好者和学生们参与其中，不仅如此，赛事规模和种类也在不断扩大，这充分说明，中文作为心与心沟通的桥梁，作为促进相互理解的工具，必将成为起中韩人文交流的基石。

本次比赛由中国驻韩国大使馆教育处和韩国现代中国研究会主办，首尔孔子学院和HSK韩国事务局承办。比赛分为主题演讲、知识问答、中国文化技能表演三个环节。

经过激烈角逐，最终来自首尔大学的柳海心夺得大学生组第一名；大田外国语高中学校的郑书瑱与光教中学的金建宇分别夺得初高中部A组与B组第一名。柳海心和郑书瑱将分别代表韩国大学生和中学生参加2022年度“汉语桥”世界大学生、中学生中文比赛全球决赛。

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(责编：贾文婷、常红)

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