【环球网综合报道】3月30日，环球网官微在微博上就“美国在乌克兰问题上所扮演的角色”、“如何看待美国威胁对华连带制裁”以及所谓“美国‘印太战略’”等问题发起系列调查。截至4月7日发稿，在第1项调查共收回的1.2万份回复中，认为“美国在乌克兰问题上是‘霸权霸凌’”的受访者占89.2%；第2项调查中，认为“美国威胁对华连带制裁是‘图穷匕见，是霸凌胁迫的行为’”的受访者占92.2%；而在第3项调查中，认为美国“印太战略”是“印太版‘北约’”的受访者则占89%。

俄乌局势升温至今，持续牵动世界。在问题1“美国在乌克兰问题上到底是公平正义还是霸权霸凌？”中，共有1.2万人参与调查。其中，10698人（89.2%）认为是“霸权霸凌”，672人（5.6%）认为是“公平正义”，630人（5.2%）则表示“说不清”。

在这次危机中，手握解决冲突钥匙的美国和北约，不仅没有采取使局势有所缓和的实际行动，反而进一步激化矛盾，为这把大火添柴浇油的同时，还不忘对中国发出威胁。

问题2“如何看待美国在乌克兰问题上威胁对华连带制裁？”，共有7347人参与调查。其中，6773人（92.2%）认为是“图穷匕见，是霸凌胁迫的行为”，305人（4.2%）认为是“无可厚非，是止战促和的手段”，269人（3.6%）则表示“说不清”。

今年2月，白宫发布新版“印太战略”报告，引发国际社会关注。美国妄图拉近与印太地区盟友伙伴关系，继续在南海等问题上煽动涉华议题，其构想的“自由开放的印太地区”童话看似唯美，但报告字里行间却透露出陈旧的冷战零和思维和“唯美国优先”的傲慢姿态，让域内国家忧心忡忡。

在问题3“你是否认为美国‘印太战略’是‘印太版北约’”中，共有5856人参与调查。其中，5207人（89%）选择“是”，365人（6.2%）选择“否”，284人（4.8%）则表示“说不清”。

在上述调查下，有网友留言说：“美国是主要国家中，唯一一个没有表示希望俄乌和平谈判的”。还有人认为，“美国还没有达到它挑动这场战争的目的，继续浇油添薪是它必干之事”。

“欲加之罪何患无辞，美国就想借这波舆论制裁中国，来掩盖自己的无耻。”一位微博网友在评论美国借乌克兰问题威胁要连带制裁中国时，这样评论道。还有网友提醒说，“看看地图，美国为首的北约建立的几千个军事基地和生化实验室（已经）把中俄重重包围”。也有网友总结说，“如果说北约是针对俄罗斯，那印太战略就是针对中国”。

外交部发言人汪文斌3月28日表示，中方始终认为，制裁不是解决问题的根本有效办法。中方坚决反对缺乏国际法依据、没有安理会授权的单边制裁和长臂管辖，这是中方在公开和内部场合一贯秉持的立场。历史经验一再表明，制裁解决不了问题，还会制造出新的问题。

“现在的问题不是谁要帮助俄罗斯绕过制裁，而是包括中国在内各国同俄的正常经贸往来已受到不必要的损害。”汪文斌当时强调，我们敦促美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，严肃认真对待中方关切，不得以任何方式损害中方正当权益。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业和个人的正当合法权益。

关于美国对俄制裁，外交部发言人赵立坚在4月6日的记者会上提到，自2014年以来的8年里，以美国为首的国家对俄罗斯实施了8068项制裁，使俄罗斯超过伊朗，成为世界上被制裁最多的国家。其中2月22日以来新的制裁就达到5314项。赵立坚指出，对欧洲而言，战争和制裁带来的是难民潮、资金外流和能源短缺。对美国而言，战争和制裁却让美国在乱中牟利、赚得钵满盆满。

(责编：徐祥丽、杨牧)