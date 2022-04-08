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白俄罗斯制定出不友好国家名单

2022年04月08日20:39 | 来源：新华网
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　　新华社明斯克4月8日电（记者鲁金博）白俄罗斯国家法律门户网站8日发布的政府决议显示，白俄罗斯政府已制定出不友好国家名单。白俄罗斯媒体报道说，针对部分不友好国家，白俄罗斯将采取制裁措施。

　　根据白俄罗斯政府的决议，上述名单根据白俄罗斯总统卢卡申科3月14日签署的总统法令制定，被列入不友好国家名单的有欧盟成员国、美国、英国、澳大利亚、加拿大、列支敦士登、挪威、新西兰、阿尔巴尼亚、冰岛、北马其顿、黑山以及瑞士。

　　据白俄罗斯媒体报道，这些国家“对白俄罗斯法人实体和个人采取了不友好的行动”。白俄罗斯将与部分不友好国家用白俄罗斯卢布结算，白俄罗斯还可以冻结这些国家在其境内的投资项目，暂停它们的融资，并且不允许这些国家以外币形式偿还公共债务等。

　　卢卡申科在7日举行的白俄罗斯安全会议上说，西方针对白方的经济战已持续近两年。俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动后，西方国家在贸易、金融、物流等各方面对白俄罗斯实施了经济限制措施。

　　2020年8月，白俄罗斯举行总统选举，卢卡申科高票连任。美国和欧盟声称选举舞弊，对白俄罗斯施加多轮制裁。俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动后，美国、欧盟对白俄罗斯实施新一轮制裁，其他一些国家也对白俄罗斯实施了制裁。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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