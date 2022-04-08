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“东盟中心地位与中国—东盟全面战略伙伴关系”研讨会举行

2022年04月08日18:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月8日电 由中国外交学院与柬埔寨合作与和平研究院联合举办的“东盟中心地位与中国—东盟全面战略伙伴关系”研讨会4月7日以视频会议方式举行。中国—东盟中心、中国驻东盟使团、中国驻柬埔寨使馆、东盟和平与和解研究院以及域内外智库代表等近九十人参与会议。中国外交学院院长徐坚与柬埔寨合作与和平研究院执行院长波·索提拉克（Pou Sothirak）出席会议并致开幕词。

徐坚指出，中国与东盟建立全面战略伙伴关系翻开了双方关系史上崭新的篇章。当前，世界地缘政治压力急剧上升，受新冠肺炎疫情及西方对俄制裁等影响，全球发展事业严重受阻。中国与东盟国家应团结一致、共克时艰，推进各项务实合作提质升级，为促进地区和平、实现疫后复苏做出不懈努力。

索提拉克表示，在国际局势紧张的背景下，中国—东盟全面战略伙伴关系已然成为地区和平与繁荣的驱动力。智库学者有责任为落实双方领导人在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上所提出的重大倡议提供智力支持。

本次会议是中国—东盟思想库网络2022年首场重要活动，旨在推动本地区各国官产学媒的互动与交流，为地区合作凝聚共识。

(责编：徐祥丽、吴成良)

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