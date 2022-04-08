新华社北京4月8日电 通讯：谢谢你为我祛除病痛——一名多米尼克患者感谢中国诊疗技术

新华社记者陈瑶 黄顺达

“感谢中国医生的到来，如果没有这台手术，我无法想象未来还要忍受多长时间病痛。”多米尼克妇女茱莉娅在接受肿瘤切除手术后说。

今年40岁的茱莉娅几年来一直受到子宫疾病困扰。她多方求医，得到的诊断结论是多发性子宫肌瘤，治疗方案为子宫切除手术。不想放弃当母亲的茱莉娅一直拒绝手术。

今年2月，茱莉娅再次疼痛难忍。听说来自中国的一支肿瘤医疗团队抵达多米尼克，她决定去试试。

在中多友谊医院，医疗团队的张炼教授和王健医生为茱莉娅进行磁共振成像检查和阅片，并详细询问患者相关病史后，认为茱莉娅患有多发性子宫肌瘤合并子宫腺肌病，最大的子宫肌瘤直径接近5厘米，而子宫腺肌病是导致疼痛的罪魁祸首。中国医疗团队告知中多友谊医院院方，茱莉娅可以通过“海扶刀”治疗。

回忆起3月7日那场手术，茱莉娅用“神奇”来形容整个过程。王健解释说，手术当天，院方抱歉地告知，两位麻醉医生另有急诊手术，建议取消茱莉娅的手术。张炼结合多年临床经验认为，其所用设备提供的无创治疗疼痛感轻，部分病人在没有麻醉的情况下也能完成治疗。

“手术很顺利，在没有麻醉的情况下也没有多大痛感。”茱莉娅觉得整个过程很放松，更令她开心的是手术后便可下地行走，当天就能回家休养。

茱莉娅是中多友谊医院首名接受“海扶刀”技术治疗的患者。王健说，其所用手术设备全称为高强度聚焦超声肿瘤治疗系统，这种治疗技术是通过体外到体内的超声消融治疗，不留疤痕，给患者造成的损伤较小。

“该设备是由中国首创、具有自主知识产权的大型医疗器械。”海扶医疗拉丁美洲区域总监辜君燕介绍说，截至目前“海扶刀”手术设备已出口至墨西哥、古巴、多米尼克、委内瑞拉、阿根廷、英国、德国等多个国家和地区，为众多良性及恶性肿瘤患者提供治疗。

中国医疗团队除接诊患者外，还在当地提供技术培训指导和在线技术支持。中多友谊医院已利用这项中国技术完成了9名患者的治疗，包括子宫肌瘤、转移性肝癌、转移性体表恶性肿瘤等多种疾病。

多米尼克卫生部长麦金泰尔表示，中多友谊医院启用来自中国的上述手术设备具有里程碑意义，有助于多米尼克患者实现本地治疗，不必再到发达国家治病。他衷心感谢中国政府在医疗卫生领域持续向多方提供支持。

中多友谊医院首席执行官詹姆斯说，这种手术设备投入使用后，进一步增强了医院服务加勒比地区的能力。

“中国作为多米尼克的好朋友，将在力所能及的范围内提供帮助，为多民众带来更多福祉。”中国驻多米尼克大使林先江出席中多友谊医院“海扶刀”手术设备启动仪式时说。

手术后的茱莉娅正在康复中。一个月来，她经常向亲朋好友讲起这个来自中国的治疗技术，希望更多患者能早日接受治疗，不再遭受病痛折磨。

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