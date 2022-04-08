中国—新西兰自贸协定升级及经贸合作座谈会现场 （RCEP产业合作委员会供图 ）

人民网北京4月8日电 （记者李欣怡）4月7日，中国—新西兰自由贸易协定升级及经贸合作座谈会召开。两国代表就增进合作、抓住中新自贸协定升级带来的新机遇、实现共同发展积极进行了交流。会议由RCEP产业合作委员会主办，以线上线下相结合方式举行。

会上，RCEP产业合作委员会主席许宁宁、新西兰驻华大使傅恩莱、中国驻新西兰前大使陈明明、中国驻新西兰使馆经济商务参赞黄岳峰先后致辞。

RCEP产业合作委员会主席许宁宁在致辞中指出，中新自贸协定升级具有重要的里程碑意义。两国获得更大的开放市场，展示了双方经贸合作进入了又一新阶段，将带来贸易投资的新商机，有益于共同推进RCEP区域经济一体化进程，充分彰显了双方合作发展的信心和行动，两国全面战略伙伴关系得到进一步巩固发展。

据中国海关最新统计，今年1—2月份，中国与新西兰贸易额同比增长了22.8%；在RCEP区域中，中国与东盟、日本、韩国、澳大利亚、新西兰贸易增速中，中国与新西兰贸易增速名列前茅。

为助力各方抓住中新自贸协定升级带来的新机遇，许宁宁提出了三点建议：

一是以中新建交50周年和中新自贸协定升级为契机，积极落实好双方已达成的共识并不断扩大新的共识，在巩固发展两国全面战略伙伴关系中，共同营造有利于经济合作增长的环境，共同焕发经济发展活力和开发潜力，共同应对当前国际形势中不确定因素增多而出现的挑战。

二是双方企业掌握用好中国—新西兰自贸协定和升级议定书，利用市场开放的有利条件拓展货物贸易、服务贸易和双向投资。政府主管部门和行业商协会应加强产业对接合作，充分发挥中新经贸联委会等已有合作机制的作用，并根据经济合作和产业发展需求建立新的主要行业合作机制，在推进产业优势互补合作中实现新经济增长。

三是中新两国共同加强在推进区域经济一体化建设方面的合作。以RCEP协定生效作为重要抓手，助力企业叠加实施多个自贸协定来开拓国际市场和开展投资合作，共同推动RCEP区域数字经济、绿色经济、互联互通等领域合作。RCEP产业合作委员会在中国江门台山市设立的RCEP经贸科技文化合作交流中心可成为中新两国工商界增进合作的平台桥梁。

新西兰驻华大使傅恩莱表示，自2008年中新自贸协定签署以来，中国已成为新西兰第一大贸易伙伴，双边贸易和服务贸易从2008年的90亿新元增长到2021年的380亿新元。中新自贸协定的升级为服务出口商改善了货物的市场准入条件，增加了贸易便利化的措施，开辟了新的经济合作领域，将有助于新西兰在疫情冲击下实现经济复苏。今年早些时候生效的RCEP是中新经贸关系中的另一个亮点，RCEP成员国人口占世界总人口的近1/3，新西兰出口商品的一半以上都流向RCEP成员国。中新自贸协定的升级将为双方在此前的基础上不断前行提供平台。

会上，中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员、知名自由贸易研究专家袁波，中国社科院亚太与全球战略研究院国际经济关系研究室主任、研究员张中元，广东省江门市副市长郑晓毅，中国肉类协会常务副会长兼秘书长陈伟，中国乳制品协会副理事长兼常务副秘书长刘超，新西兰商务、创新和就业部首席顾问彼得·墨菲，新西兰—东盟商务理事会会长马克·托马斯，新西兰欧亚跨文化交流服务集团董事梁健伟，新西兰中国商务圆桌会董事、新西兰佳沛中国公司副总裁金世理，新西兰商学院院长黄伟雄，新西兰粤商会执行会长张云在发言中充分肯定了中国—新西兰自由贸易协定升级的重要意义，表达了增进合作的积极愿望，就在相互开放中增进合作提出了有关建议。

RCEP产业合作委员会执行委员、中国商务部原司长吕克俭在主持会议时表示，相信中新自贸协定升级版的实施将推进中新两国携手经济发展，将促进两国共同助力RCEP建设开发区域增长潜力。

(责编：贾文婷、常红)