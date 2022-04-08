新华社堪培拉4月8日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚联邦议会参议院新冠特别委员会日前发布报告称，澳政府在新冠疫情下未能有效做好应对工作，导致养老院等机构出现过多本可避免的确诊和死亡病例，建议成立皇家委员会进行审查。

报告称，在本月此报告提交时，澳累计新冠死亡病例6462例，其中约30%与养老院相关，但澳养老院里的居民人口仅占澳全国人口的0.7%，这反映出澳养老院里的居住者在疫情下受到“不成比例的影响”。报告认为：“对社区而言，这是悲惨的。如果政府作出更有效反应，一些感染和死亡病例本来是可以避免的。”

据澳大利亚联邦卫生部数据，截至今年3月31日，澳养老院的累计新冠死亡病例在2022年为1017例，2021年为231例，2020年为686例。

这份报告说，在应对疫情时，预防死亡是政府的主要公共卫生目标之一。但澳养老院新冠死亡病例数据表明，自新冠疫情暴发以来，澳政府未能充分吸取教训，保护老年人免受新冠病毒之害。该报告还表示，疫苗初期供应不足导致接种进度缓慢等也是澳政府应对疫情的不足之处。

这个新冠特别委员会建议，应成立皇家委员会（澳最高级别的公开调查形式）来审查澳政府对新冠疫情的应对措施，以便为将来再有流行病发生时作准备。此外，澳政府应建立一个疾病控制中心，提升澳应对疫情的准备工作和应对能力以及各级政府间的沟通能力。

澳联邦卫生部7日晚发布的疫情数据显示，截至7日下午，该国较前一日新增新冠确诊病例63589例，累计确诊超过472万例，累计死亡6495例。

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