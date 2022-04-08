新华社北京4月8日电 题：北约打“冷战牌”不合时宜——回击北约抹黑系列评论之一

新华社记者韩梁

近日，北约秘书长斯托尔滕贝格多次发表不负责任的涉华言论，妄责中国不谴责俄罗斯的军事行动，渲染所谓“中国威胁”和“胁迫政策”，鼓噪中国对北约安全、民主构成“系统性威胁”云云。

面对俄乌冲突升级和欧洲安全环境恶化，北约不反躬自省，却颠倒黑白对中国横加指责，摆出“教师爷”的傲慢与偏见，实在是荒唐而不自知。

作为冷战产物，北约并没有随冷战一起进入历史，反而持续扩大规模。只是，北约身体虽然迈入二十一世纪，头脑还停留在冷战时期，沉溺于阵营对抗、零和博弈。

多年以来，北约一直自诩“维护和平”，却在地区和国际热点问题上四处插手，祸乱世界。2001年，北约支持其头号成员国美国发动阿富汗战争；2011年，北约空袭利比亚……一场场打着“和平”“民主”“人权”幌子的军事行动，造成多少平民伤亡和财产损失，酿成多少人道主义灾难。中国人民更不会忘记，23年前，北约炸弹在南联盟上空落下，造成包括中国公民在内的大批无辜平民伤亡，无数人流离失所。以美国为首的北约，以陈旧冷战思维搞阵营对抗，完全是逆历史潮流而动。

北约对当前的俄乌冲突负有不可推卸的责任。美国主导北约搞了五轮东扩，一步步将俄罗斯逼到墙角；冲突爆发后，北约又出于地缘政治私利考量，为政治解决乌克兰危机设置障碍、增添阻力，甚至火上浇油、激化矛盾。以美国为首的北约国家一边持续向乌方提供武器，一边不断加码对俄制裁，让局势日益紧张复杂，甚至可能引发全球经贸、金融、能源等多重危机。须知，欧洲大陆重燃战火，不仅损害欧洲的安全利益，让民众承受巨大代价，也在加剧世界的分裂动荡。

从本质上看，无论是持续东扩还是挑动俄乌冲突，北约种种做法都是为了维系美国的全球霸权，众多成员国的安全和利益其实被无视乃至牺牲。多年来，美国始终抱持冷战思维经营自己的地缘战略“大棋局”，频频树立假想敌，极尽打压遏制；热衷于推高紧张、制造恐慌；挑动意识形态对立、逼迫他国选边站队……其自私自利、蛮横霸道的霸权行径，是加剧地区动荡和全球安全局势紧张的根源。这样的美国和北约，却在大肆渲染“中国威胁”，实在是充满讽刺和魔幻意味。

俄乌冲突爆发以来，中方本着客观公正的态度，为劝和促谈、停火止战、防止出现大规模人道主义危机作出积极努力，发挥建设性作用。中国始终坚持独立自主的和平外交政策，根据事情的是非曲直作出自己的判断。中方一直在为和平尽力，将继续以自己的方式为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用，同各方一道朝着争取俄乌冲突尽快解决、欧洲尽快恢复和平的大方向作出努力。

对于以意识形态划线，拉帮结伙搞“小圈子”和“集团政治”制造对抗和分裂的做法，中方不感兴趣，也无意效仿。针对中国的无端指责和嫁祸终将以失败告终。鼓吹乃至制造“新冷战”，不符合历史发展潮流，违背世界人民愿望，终将遭到时代唾弃。

世界不需要“新冷战”，欧洲更不需要“新冷战”。彻底摒弃冷战思维，按照安全不可分割原则，通过对话谈判寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，这才是通向欧洲地区和平与安全的阳光大道。

(责编：杨光宇、胡永秋)