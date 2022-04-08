新华社华盛顿4月8日电 题：美国寻求大麻合法化害己害人

新华社记者孙丁

美国国会众议院日前表决通过一项法案，寻求联邦法律层面将大麻合法化。尽管这一法案近期通过参议院、由白宫签署正式成为联邦法律的可能性不大，但释放出危险信号，恐害己也害人。

大麻具有成瘾性，是联合国禁毒公约中被管制的麻醉药品。研究显示，使用大麻会影响人身心健康，长期大剂量使用可引起退行性变化的脑疾病、严重的行为损伤、免疫系统抑制和神经疾病等。上世纪70年代，美国颁布《管控药物法》，大麻被列为联邦一级管控物质。

然而，随着医用大麻以及非医用大麻在美国多州多地陆续放开，在联邦层面推进大麻合法化或去刑事犯罪化的运动悄然兴起。支持者辩称，联邦政府应该顺应趋势，是否选择使用大麻是个人权利，而且大麻合法化有助于消除美国司法系统种族歧视问题，创造新的税收和就业岗位。批评者指出，这是开历史倒车，势必在美国业已非常严重的毒品和药物滥用问题上火上浇油。

联邦法律管控物质中，大麻在美国使用最为广泛。据美国疾病控制和预防中心网站公开信息，2019年，美国约4820万人至少使用过大麻一次。更加触目惊心的是，当年近四成美国高中生长期使用大麻。青少年时期使用大麻对大脑发育有不良影响，可能造成学习障碍，记忆力和注意力下降等问题，还可能诱发精神类疾病。有研究显示，美国使用大麻的青少年比同龄人更可能从高中或大学辍学。

美国是全球最大的毒品消费市场，也是全球毒品危害最为严重的国家。新冠疫情进一步加剧了美国毒品或药物滥用问题，而在相关利益集团影响下，各种宣传攻势不断，越来越多的美国青少年不再把使用大麻危害当回事。如此境地下，美国政客非但没有反思整改，反而冠冕堂皇地推进大麻合法化，寻求在联邦层面放松监管，是极为不负责任的行为。

据美国网站“公开的秘密”数据显示，2018年至2021年，美国一些大麻及制品相关企业、行业协会等在政治游说上累计花费1540万美元，近三年年均花费是2016年10倍以上，是2012年约百倍。美国一名业内人士透露，美国大麻行业正在壮大，近年来游说联邦政府力度不断加大。2021年，美国大麻行业销售额达到250亿美元，比前一年增加43%。美国大麻市场预计将在2030年达到650亿美元。

美国着眼合法化大麻还反映出其禁毒工作上的虚伪和双标。多年来，美国政府一直试图把美国毒品或药物滥用问题的责任嫁祸给其他国家，把自己装扮成受害者。《纽约时报》专栏作家、报道拉美地区毒品问题的记者约安·格里洛文章指出，美国把自身问题归咎他国并胁迫其采取措施是老套路了，纯粹是虚伪，如果美国自己不努力，别人无论做什么都无济于事。

与此同时，美国对于不少国家和地区的毒品问题难辞其咎。美国历史学家、威斯康星大学麦迪逊分校历史系教授阿尔弗雷德·麦科伊指出，上世纪80年代，美国中央情报局在阿富汗的秘密活动对阿与巴基斯坦边境地区海洛因成灾负有不可推卸的责任。进入新世纪，美国对阿富汗长达20年的战争又导致民不聊生，不少农民至今仍高度依赖种植罂粟维持生计。

毒品问题是美国社会深层问题的反映。在利益集团游说公关之下，大麻在美合法化程度逐渐加深，滥用药物现象有增无减。毒品和滥用药物问题恐将继续冲击美国社会，波及世界。

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