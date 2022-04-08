人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国赴黎维和建筑工兵分队援助维和友军完成混凝土防空掩体吊装任务

2022年04月08日13:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社贝鲁特4月8日电（庄小好 李佳盼）应联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部军事工程处请求，中国第20批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队7日派出吊车作业组协助爱尔兰波兰营维和分队，顺利完成混凝土防空掩体的吊装任务。

　　黎巴嫩白天炎热高温、强光刺眼。受领此项任务后，中国赴黎巴嫩维和建筑工兵分队立即派遣精干施工力量先后2次勘察施工区域，充分研判施工任务区安全风险，认真研究施工方案。此次吊装的混凝土防空掩体重达14吨，分布在爱尔兰波兰营的7个点位，共有14个。吊装期间，指挥员和操作手密切协同，克服了作业空间狭小、起重平衡性差、技术要求高等困难，通过标准作业程序把混凝土防空掩体精准转运到指定位置。

　　“吊装需要面临体力和眼力的考验，你们很专业，也很细心。工程完成得很好，标准非常高！”联黎部队司令部工程处处长库马尔·古普塔在施工结束后评价说。

　　中国第20批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队自去年8月份部署以来，先后高标准完成了装甲车掩体构筑等29项年度施工任务和19项临时性任务，受到了联黎部队官员、维和友军及当地民众的一致好评。

(责编：于洋、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部