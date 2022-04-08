中国赴黎维和建筑工兵分队援助维和友军完成混凝土防空掩体吊装任务
2022年04月08日13:24 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特4月8日电（庄小好 李佳盼）应联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部军事工程处请求，中国第20批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队7日派出吊车作业组协助爱尔兰波兰营维和分队，顺利完成混凝土防空掩体的吊装任务。
黎巴嫩白天炎热高温、强光刺眼。受领此项任务后，中国赴黎巴嫩维和建筑工兵分队立即派遣精干施工力量先后2次勘察施工区域，充分研判施工任务区安全风险，认真研究施工方案。此次吊装的混凝土防空掩体重达14吨，分布在爱尔兰波兰营的7个点位，共有14个。吊装期间，指挥员和操作手密切协同，克服了作业空间狭小、起重平衡性差、技术要求高等困难，通过标准作业程序把混凝土防空掩体精准转运到指定位置。
“吊装需要面临体力和眼力的考验，你们很专业，也很细心。工程完成得很好，标准非常高！”联黎部队司令部工程处处长库马尔·古普塔在施工结束后评价说。
中国第20批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队自去年8月份部署以来，先后高标准完成了装甲车掩体构筑等29项年度施工任务和19项临时性任务，受到了联黎部队官员、维和友军及当地民众的一致好评。
(责编：于洋、刘洁妍)
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