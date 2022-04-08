新华社贝鲁特4月8日电（庄小好 李佳盼）应联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部军事工程处请求，中国第20批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队7日派出吊车作业组协助爱尔兰波兰营维和分队，顺利完成混凝土防空掩体的吊装任务。

黎巴嫩白天炎热高温、强光刺眼。受领此项任务后，中国赴黎巴嫩维和建筑工兵分队立即派遣精干施工力量先后2次勘察施工区域，充分研判施工任务区安全风险，认真研究施工方案。此次吊装的混凝土防空掩体重达14吨，分布在爱尔兰波兰营的7个点位，共有14个。吊装期间，指挥员和操作手密切协同，克服了作业空间狭小、起重平衡性差、技术要求高等困难，通过标准作业程序把混凝土防空掩体精准转运到指定位置。

“吊装需要面临体力和眼力的考验，你们很专业，也很细心。工程完成得很好，标准非常高！”联黎部队司令部工程处处长库马尔·古普塔在施工结束后评价说。

中国第20批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队自去年8月份部署以来，先后高标准完成了装甲车掩体构筑等29项年度施工任务和19项临时性任务，受到了联黎部队官员、维和友军及当地民众的一致好评。

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