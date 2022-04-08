新华社北京4月8日电 综合新华社驻外记者报道：北约秘书长斯托尔滕贝格7日重申，北约不会直接卷入俄乌冲突。美国白宫新闻秘书普萨基7日说，美国向乌克兰提供的反坦克武器数量是俄罗斯现有在乌坦克数量的10倍。

——北约外长会于6日至7日在比利时布鲁塞尔的北约总部举行。北约秘书长斯托尔滕贝格在会后举行的新闻发布会上说，北约的主要责任是保护和保卫所有盟国，防止这场冲突升级为北约与俄罗斯之间的全面战争。他还说，北约不会直接卷入俄乌冲突，北约盟国不会向乌克兰派遣部队或军事力量。但与此同时，北约会以多种不同方式向乌克兰提供支持。

——美国白宫新闻秘书普萨基7日在例行记者会上说，算上美国将向乌克兰提供的反坦克武器，美国向乌克兰提供的反坦克武器数量是俄罗斯现有在乌坦克数量的10倍；算上来自美国盟友的援助，乌克兰获得的反坦克武器数量与俄坦克数量之比约为90比1。美国将向乌克兰提供的反装甲武器数量是俄罗斯在乌装甲车数量的3倍；算上来自美国盟友的援助，乌克兰获得的反装甲武器数量将是俄装甲车数量的25倍。

——俄罗斯军事安全和军控维也纳谈判代表团团长康斯坦丁·加夫里洛夫7日表示，我们听到西方有关俄罗斯计划在乌克兰使用核武器的言论，这些言论无丝毫理性根据。他还表示，俄坚决反对美国及其盟友和同伙企图将在乌克兰使用大规模杀伤性武器的潜在风险归咎于俄罗斯。

——德国联邦和各州政府7日就乌克兰民众安置的成本分配等问题达成一致，联邦政府将向各州提供总共20亿欧元用于承担乌克兰民众的住宿、儿童保育和教育等方面的成本。根据德国政府公布的数据，该国已经接收了超过30万名来自乌克兰的民众，其中大多数为妇女和儿童。（参与记者：李超、邓仙来）

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