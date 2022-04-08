新华社联合国4月7日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵7日表示，国际社会要支持马里过渡政府根据国家重建会议达成的共识，推动改革进程、落实《和平协议》、制定实施中部地区全面战略，帮助马里走上符合本国国情的发展道路。

戴兵在安理会当天举行的马里问题公开会上表示，近一段时间以来，马里过渡政府为改善安全形势、缓解人道危机作出大量努力，同时也面临多重挑战。国际社会应从维护地区稳定大局出发，积极提供帮助支持，多做有益于马里和平稳定的事情。西共体、非盟和马里过渡政府近期围绕政治过渡问题持续沟通，努力缩小彼此分歧。中方对此表示赞赏，希望各方尽快达成一致，推动政治进程沿正确轨道前进。

戴兵说，国际社会不能忘却马里等非洲国家面临的困难，非洲发展问题不应被边缘化。作为非洲国家的好朋友，中国将继续同非洲站在一起，加快落实全球发展倡议和中非合作论坛成果，继续支持马里等非洲国家实现经济复苏。

在谈到维和人员的安全时，戴兵指出，简易爆炸装置是造成联合国驻马里多层面综合稳定特派团（联马团）维和人员伤亡的重要原因之一。秘书处要结合秘书长独立战略评估的相关建议，采取切实措施。要深入评估外国军事力量撤出对联马团工作的影响，查找医疗保障、情报搜集、安全保卫等方面薄弱环节，确保联马团履职不受影响，保障维和人员安全。

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