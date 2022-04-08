人民网东京4月8日电 （孙璐、吴颖）日前，周恩来总理留学日本时创作的《雨后岚山》诗碑落成揭幕仪式在京都岚山地区的大悲阁千光寺举办，约30位中日民间人士参加现场活动。继1979年《雨中岚山》诗碑于龟山公园落成后，京都岚山再添第二座周恩来诗碑，两碑隔河相望。揭幕仪式后的纪念活动中，中国驻大阪总领事薛剑、京都市长门川大作等各界人士对诗碑的落成表达了祝贺。

围绕发起落成《雨后岚山》诗碑，主办方周恩来和平研究所所长、日本法政大学名誉教授王敏返回东京后接受人民网采访时表示，在她长期所从事的周恩来相关研究过程中，她了解到周恩来在日本各阶层人民中受到了广泛的尊敬和爱戴。

王敏谈到，1917年，19岁的周恩来为寻求救国真理东渡日本求学两年。青年周恩来赴日留学期间，正值辛亥革命之后、五四运动之前，风起云涌的激荡期，令周恩来更为牵挂。1919年春季，周恩来旅日回国前曾途经京都岚山等地，触景生情，创作了《雨中岚山》和《雨后岚山》，将远大政治抱负蕴藏于两首诗作之中。1979年，为纪念《中日和平友好条约》缔结，日本友好团体树立了《雨中岚山》诗碑。2022年，作为《雨中岚山》的姊妹碑，《雨后岚山》诗碑在中日邦交正常化50周年的重要年份内落成，王敏深感这将有助于重新认识当今中日关系的发展成果，本着“以史为鉴、面向未来”的精神，继续推动中日关系的改善和发展。

王敏在周恩来《雨后岚山》诗碑揭幕仪式上致辞。主办方供图

《雨后岚山》诗碑高112厘米，宽54.5厘米，树立在刻有“世界和平”的底座上。正面上半部分镌刻着《雨后岚山》节选诗句，下半部分刻有建碑原委。诗碑落成前，王敏曾多次前往京都岚山地区进行实地考察，并查阅了大量的历史材料。“树立《雨后岚山》诗碑既是对先人的缅怀，也是对后人不忘初心的鞭策。既是传承周总理留学日本期间留下的宝贵资源，也是缅怀周总理推动中日邦交正常化所作的重要贡献，” 王敏如是说。

周恩来《雨后岚山》诗碑在京都岚山落成。 主办方供图

日本前首相福田康夫在书面贺词中提到，他的父亲福田赳夫很崇敬周总理，《雨中岚山》诗碑的揭幕似乎让周总理再次出现在人们的眼前。他衷心祝愿日中友好初心常在、祥云永随。

(责编：贾文婷、常红)