新华社北京4月8日电 （国际观察）破坏国际秩序的唯我独尊者——乱局背后的美国“黑手”之二

新华社记者刘健

世界要和平，不要战争；要公道，不要霸道；要合作，不要对抗。这是国际社会共同愿望，但有个别国家不这样想。乌克兰危机步步升级直至俄乌冲突爆发，这个国家既是始作俑者，又是推波助澜者。

分析人士指出，美国长期奉行唯我独尊的霸权政策，四处煽风点火、制造动乱。为维护霸权，美国不遗余力拉帮结派搞对抗，一系列做法破坏国际秩序，威胁人类和平，美国霸权成为人类社会最大毒瘤。

制造动乱成性

美国前总统吉米·卡特在2019年一次演讲中坦言，美在建国以来240多年的历史中仅有16年没有打仗，堪称“世界历史上最好战的国家”。

二战结束以来，世界上主要战争或武装冲突中大多都能看到美国身影——从直接发动战争到支持代理人战争，从煽动国与国之间冲突到制造“颜色革命”引发他国动荡。仅21世纪以来美国介入的阿富汗战争、伊拉克战争和叙利亚内战，就造成了总计2700万难民。

眼下的俄乌冲突更是将美国“唯恐天下不乱”的恶毒本性再次暴露在世人面前。美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯认为，“美国和北约对俄方担忧置若罔闻，它们只关心维持霸权，并不断地违背冷战结束后所承诺的与俄合作政策。”

分析人士指出，为维护霸权，美国公然违反联合国宪章宗旨和国际法准则，频频在海外挑起战争，在全球范围内输出动荡，造成严重人道主义灾难，给全球和平与安全带来巨大威胁，是世界最大乱源。

拉帮结派成瘾

标榜“反战、和平”，实则制造动乱；高喊多边主义，行动上却拉帮结派搞“小圈子”挑动对抗。为了维护霸权，美国无所不用其极。

拜登政府上台后不断宣扬“回归多边主义”，实际上却是以意识形态划界拉帮结派，以强迫选边站队来割裂世界。“四边机制”“五眼联盟”“七国集团”等小圈子、小集团的规则本质上就是美国霸权，与公认的国际秩序规则毫不沾边。

去年底，美国高调召开所谓“民主峰会”，企图借民主之名建立一套以美国利益和意识形态为标准的世界体系。最终，这场挑动分裂对抗、破坏国际秩序的闹剧惨淡收场，美国不得人心的失道做法越来越被国际社会所唾弃。

当前，俄乌冲突正深刻影响世界，美国却继续煽风点火，向乌提供大量军事援助，拉拢盟友对俄施行制裁，更四处软硬兼施、威逼利诱其他国家，企图渲染营造出非友即敌的阵营对抗。不过，世界多国已明确表示，不认同美国挑唆蛊惑对俄实施制裁的做法。

巴基斯坦正义运动党顾问巴亚兹德·卡西一针见血地指出，美国按照自己的标准把世界划分为不同阵营，这种行径本身就违背了民主精神。美国的做法只会给世界带来更多混乱，给各国人民带来更多灾难。

维护霸权成狂

世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。在人类和平进步发展事业中，上述体系、秩序和规则发挥了不可替代的作用，是每个国家都应该遵守的。

然而，美国奉行的却是以自己为标准单方面定义“基于规则的国际秩序”，其实质是维护美国霸权强权的规则秩序。为此，美国大搞“大国竞争”，加剧地区紧张局势；滥用国家力量，通过制裁等手段遏制他国经济科技发展，严重阻碍正常国际合作；长期在全球实施大规模网络监控和网络攻击，成为全球网络安全最大威胁。美国陷在弱肉强食的“丛林法则”里不愿自拔，被“赢者通吃”的幻觉遮住双眼，说到底无非是只想自己单赢，不想各国共同发展。

明知煽风点火会导致对抗冲突，明知火上浇油会加剧分裂动荡，明知冲突持续会让包括盟友在内的各国深受影响，但美国毫无顾忌，因为它本就有意为之。俄罗斯政治观察家弗拉基米尔·丹尼洛夫说，华盛顿以最无耻的方式推行“美国优先”政策，其他国家的关切根本不在美国政府考虑之列。

美国的霸权主义和强权政治破坏全球秩序，成为威胁人类社会文明进步与和平发展的最大障碍。诺姆·乔姆斯基、罗伯特·卡根等美国知名学者不止一次指出，美国已沦为“流氓超级大国”。

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