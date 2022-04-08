人民网里约热内卢4月7日电 （记者吴杰）当地时间4月7日，巴西帕拉伊巴联邦大学同中国辽宁大学在线上签署《学术合作总协议》，中国驻累西腓总领事严宇清、辽宁大学校长潘一山和帕拉伊巴联邦大学校长瓦尔迪尼·古维亚出席签约仪式并致辞，王可副总领事、两校及两校法学院领导和教师代表出席。

严宇清表示，中国和巴西正大力完善生态环境保护、维护妇女儿童权益、保护知识产权等方面制度，两国在引渡及民事、商事、刑事司法协助方面开展了全面合作。赞赏和支持两校通过签约重点加强法学等领域交流，希望利用好线上平台开展多主题、多领域“云端”交流，抓住帕联大的中文教育优势，培养优秀的“中文+司法”人才，多出合作研究成果，积极服务两省州、两国间经济社会发展。

潘一山表示，辽宁大学与帕拉伊巴联邦大学《学术合作总协议》的签署，将有助于推进双方深化了解，密切交流合作，促进双方实现合作共赢，取得务实成果。辽宁大学愿同帕拉伊巴联邦大学继续发挥各自优势，拓宽合作领域，在人才培养、科研等方面展开深层次合作，为推动中巴各领域交流作出贡献。

古维亚对与辽宁大学达成合作协议感到高兴，称此举将巩固两校法学专业领域的合作伙伴关系。他表示，当前，中国国际影响力和重要性不断增强，帕拉伊巴联邦大学愿同辽宁大学不断扩大交流合作，推动两国关系发展。

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