人民网约翰内斯堡4月6日电 （记者邹松）4月4日，恰逢安哥拉和平与民族和解纪念日，由中国电建承建的安哥拉库内内省抗旱工程第一、二标段项目竣工剪彩仪式隆重举行。

洛伦索总统亲临现场为项目剪彩。中国电建供图

安哥拉总统洛伦索携夫人安娜·迪亚斯亲临现场为项目剪彩和揭牌。洛伦索总统现场听取了抗旱工程项目介绍，称赞中国电建承建的库内内省抗旱工程，表示这是送给库内内省人民的一份厚礼，将极大地改善该地区干旱状况，对当地农牧业发展至关重要。

中国电建安哥拉代表处总经理李训峰向洛伦索总统赠送项目沙盘模型，正式向安哥拉政府移交库内内抗旱项目。中国电建供图

中国电建安哥拉代表处总经理李训峰在抗旱工程项目视频介绍中说，该项目自2019年启动以来，克服了重重困难，终于在4月4日顺利剪彩竣工，为渠道沿线150千米周边的居民带去了新的希望。项目执行过程中，中国电建热心社会公益，积极解决库内内省居民民生问题，利用公司的设备为当地居民送水、修路，中国电建还计划在项目结束时捐赠一批摩托水车供后续使用，还将捐赠一批太阳能路灯，改善城市照明，同时扩建一所小学，配套小型光伏电站，以改善孩子们的学习条件。

洛伦索总统亲自启动水泵，宣告抗旱项目正式开始运行。中国电建供图

洛伦索总统一行参观抗旱项目的起点卡福水泵站。中国电建供图

仪式结束后，洛伦索总统一行前往抗旱项目的起点，并亲自启动水泵，宣告抗旱项目正式开始运行。同时，他深入取水泵站、连接池、管理房、集水池以及沿线渠道进行查看，对中国电建承建项目圆满完工以及施工质量表示高度赞赏。

洛伦索总统听取能源和水利部长对项目的介绍。中国电建供图

库内内省抗旱工程第一、二标段项目作为安哥拉南部抗旱结构项目计划中率先启动的项目，具有重要意义，始终受到安哥拉政府高度关注。洛伦索总统此次出席竣工剪彩，是继2021年7月1日以来第二次到访库内内省抗旱项目。

安哥拉南部地区的旱灾集中在库内内及纳米贝地区，灾区人畜缺水非常严重，导致牲畜大面积死亡，直接影响当地百姓的收入和生活。该项目竣工后惠及150千米渠道沿线近25万人民，可解决25万头牲畜饮用水问题，并为5000公顷的耕地提供灌溉。项目极大地促进库内内省农业、畜牧业的发展，在保障和改善民生，提升百姓生活水平等方面将发挥重要作用。

抗旱项目150千米渠道沿线蓄水池及饮用水设备已经投入使用。中国电建供图

(责编：徐祥丽、吴成良)