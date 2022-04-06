新华社东京4月6日电（国际观察）俄乌冲突令日本经济复苏进一步承压

新华社记者刘春燕

经历新冠疫情冲击后，日本经济复苏乏力。日本媒体和专家普遍认为，由于严重依赖进口，俄乌冲突令日本经济前景面临更大不确定性，经济复苏进一步承压。

根据日本政府3月公布的修正数据，去年日本实际国内生产总值比上年增长1.6%。与其他主要经济体相比，日本经济恢复缓慢，复苏动力明显不足。

俄乌冲突爆发以来，国际大宗商品价格持续上涨、全球供应链更趋紧张。日本首相岸田文雄称，乌克兰局势的发展有可能使日本陷入战后最大的危机。

日本商工会议所对约2000家中小企业进行的调查显示，九成以上中小企业担忧乌克兰局势的影响。其中，21.6%的公司表示业务已经受到俄乌冲突影响，71%的企业对未来经营形势表示担忧。

调查显示，俄乌冲突对企业的具体影响已不仅局限于能源涨价。79.1%的企业表示，能源资源价格暴涨引起电力等成本上升；56.2%的企业表示，能源资源以外的采购成本在上升；42.7%的企业表示，尽管成本大幅上升，却没能通过涨价转嫁成本。

专家表示，新冠疫情已使日本企业经营形势严峻，俄乌冲突的爆发进一步加剧了成本上升压力，对企业来说可谓雪上加霜。

日本经济研究中心预测，受俄乌冲突影响，本财年能源、矿产、粮食等大宗商品价格将大幅上涨，进一步推升物价，挤压企业利润空间，并可能抑制企业投资欲望，设备投资或进一步减速。此外，由于供应链受阻，设备投资需求的实现也将受到阻碍，这也成为经济复苏的利空因素。

日子难过的不仅是企业，日本消费者也不得不承受更大的涨价压力。日本所消费小麦约九成依赖进口，受俄乌冲突影响，小麦进口价格上涨超过17%，日本国内面包、拉面、点心等与小麦相关的食品价格纷纷上涨。

日生基础研究所研究员伊藤小百合指出，除了能源危机，粮食和化肥供应减少同样应引起重视，粮食问题可能会更加严峻。

日本水产市场也受到巨大冲击。俄罗斯是日本重要的水产品进口来源国，目前，鲑鱼、海胆、螃蟹等俄罗斯海产品进口叫停，来自挪威等其他国家的产品价格则大幅上涨。

日本正出现普遍的涨价潮：汽油、电费、高速公路费、洗衣费、面包、荞麦面、咖啡、海鲜、食用油、手纸、纸尿裤、保鲜膜……涨价的消息不绝于耳。

有专家指出，目前日本面临的成本推动型通胀令很多企业陷入经营困境，消费者可支配收入下降，消费意愿被进一步压制，令复苏乏力的日本经济进一步承压。

日本经济研究中心最近对36名经济学家进行调查的结果显示，一季度个人消费或出现环比下降，可能拖累当季日本经济下滑。

日本经济研究中心的中期预测显示，如果俄乌冲突进一步升级，2024到2027年日本经济或陷入负增长。

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