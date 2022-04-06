新华社华盛顿4月6日电 题：对俄能源禁运实为美国一部“完美”生意经

新华社记者邓仙来 许缘

美国政府3月宣布对俄罗斯实施能源禁运，试图扼住俄罗斯经济命脉。4月5日，美方称将继续追加对俄制裁，欧洲联盟紧随其后，提出对俄实施新一轮制裁的方案。

作为俄乌冲突的始作俑者，美国早就打好了持续获利的“小算盘”：一边挥舞对俄制裁大棒，一边加强在能源、安全等领域对欧洲的捆绑，让盟友为对俄制裁负面影响埋单的同时，自己大发“战争财”。美国已经成为欧洲“能源供应危机”中的最大赢家，而这笔“稳赚不赔”的大生意，再次暴露出美国自私蛮横的霸权真面目。

美国对俄实施能源禁运的底气，来自它对俄能源需求甚少。美能源信息管理局数据显示，2021年美国从俄进口石油占美石油进口总量的8%，其中原油进口量仅占3%。而美国自2019年起已不再从俄进口液化天然气。因此，美国对俄实施能源禁运，既维护了所谓的“道义感”，生意上还不亏。

与美国相比，欧洲对俄能源制裁明显底气不足。欧盟数据显示，2021年上半年，欧盟46.8%的天然气和24.7%的石油依靠俄罗斯供应。在欧盟内，德国是俄罗斯能源的最大买家，要摆脱对俄罗斯的能源依赖并非易事。

为了给盟友“鼓劲”，美国承诺增加对欧盟供气。根据美国与欧盟3月25日发布的联合声明，美国承诺今年向欧盟增加至少150亿立方米液化天然气出口。不过，这颗“定心丸”药效不彰，并不能让欧洲“安心”。美国无法在短期内弥补欧洲能源缺口。美对欧出口天然气主要依靠海运，能确保兑现美国扩大对欧洲天然气出口目标的基础设施或需2至5年才能建成且造价极高。

同时，美国宣布扩大对欧洲天然气出口并非真正为欧洲着想，而是为本国企业创造商机。据《纽约时报》报道，美液化天然气生产商特卢里安公司目前正准备新建一个用于对出口天然气进行液化处理的终端。该公司敦促联邦政府加快项目许可和环境审批程序并引导大型银行和投资商消除顾虑、加大对传统能源领域的投资力度。美国得克萨斯能源生产商联盟经济学家卡尔·英厄姆表示，如果俄罗斯限制或停止向欧洲出口天然气，得州乃至美国的油气生产商可以填补部分空白。油价上涨也意味着得州油气生产商能因需求增加而获得更多利润，短期内可望促进该州油气行业增长。

回顾美欧对俄能源制裁的表现不难发现，美国冲锋在前，借“惩罚俄罗斯”之名行自私自利之实；欧洲被动跟随，背负沉重能源负担和经济损失。美国政治分析人士萨拉·弗隆德斯认为，显然美国正在利用乌克兰，达到切断俄罗斯与欧盟经贸往来的目的。

多年来的无数事实证明，企图通过单边制裁让他国按照美国意愿行事，既不合理也不合法，不过是美国维护自身利益的手段之一。美国借俄乌冲突带头对俄发起一轮又一轮严厉经济制裁，一方面通过制裁赚取额外能源收入，其战略目标更是进一步压缩俄罗斯地缘政治空间，加强对欧洲的控制力，巩固自身日渐衰落的全球霸权。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，只有当欧洲“从美国的威士忌中清醒过来”，意识到命运是由自己而不是美国掌握时，俄罗斯与欧洲的关系才有可能修复。然而，美国唯恐乌克兰局势降温影响了自己的“生意经”，岂会真心为欧洲和世界的和平与安宁着想？不断借他国之间的冲突对抗实现自己的目的，华盛顿的政客们精心设“局”。对这样的“局”，欧洲可不慎乎？

(责编：徐祥丽、杨牧)