人民网北京4月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持6日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：日前，中国人民大学重阳金融研究院发布一份报告，全面梳理了美国对俄罗斯制裁方式、特征、影响与启示，指出美全面加码对俄制裁无益于解决问题，反而对俄欧乃至世界带来了严重负面影响，导致全球通胀、供应链冲击和经济复苏减缓。发言人对此有何评论？

赵立坚：俄乌冲突爆发以来，美国不断升级对俄罗斯单边制裁，并胁迫全世界选边站队。你提到的这份报告就指出，自2014年以来的8年里，以美国为首的国家对俄罗斯实施了8068项制裁，使俄罗斯超过伊朗，成为世界上被制裁最多的国家。其中2月22日以来新的制裁就达到5314项。

我还注意到，俄罗斯联邦安全会议副秘书波波夫日前表示，美国一面迫使欧洲制裁俄罗斯，一面自己继续进口俄石油，上周进口量环比增加43%至每天10万桶，并允许美国企业进口俄罗斯矿物肥料。对欧洲而言，战争和制裁带来的是难民潮、资金外流和能源短缺。对美国而言，战争和制裁却让美国在乱中牟利、赚得钵满盆满。

历史和现实都已证明，制裁换不来和平与安全，只会带来“双输”或“多输”，让本已困难的世界经济雪上加霜，并冲击现有世界经济体系。美国如果真心希望推动乌克兰局势缓和，就应该停止拱火浇油，停止挥舞制裁大棒，停止胁迫言行，真正劝和促谈。

总台国广记者：据报道，塞尔维亚总统武契奇4月3日宣布在总统大选首轮投票中胜出。中方对此有何评论？对中塞关系未来发展有何期待？

赵立坚：中方注意到有关选举情况。习近平主席已于4月5日致电祝贺武契奇当选连任塞尔维亚总统。

中塞是全面战略伙伴，两国传统友谊深厚。近年来，习近平主席同武契奇总统多次会面，建立了良好工作关系和友谊，引领中塞关系实现跨越式发展。两国在涉及彼此核心利益问题上相互支持，携手推动构建人类命运共同体，共同维护国际公平正义。双方基础设施建设、能源等领域务实合作取得了丰硕成果，增进了两国人民福祉。

我们相信，在武契奇总统领导下，塞尔维亚国家建设将不断取得新的更大成就。在双方共同努力下，中塞全面战略伙伴关系必将不断深化，两国关系的未来将更加美好。

《北京日报》记者：4月5日，美国防安全合作局发布消息称，美国务院已批准向“驻美台北经文处”出售总额9500万美元的军事技术及相关设备，主要包括为爱国者防空系统提供相关训练、计划、部署、运行、维修、支援和其他有关设备等。中方对此有何评论？

赵立坚：美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系。中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。

中新社记者：据报道，美国穷人权益组织日前与联合国经济学家合作编写了一份《穷人新冠疫情报告》。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了这份报告。这份报告指出，美国贫困县的疫情总体死亡率几乎是富裕县的两倍，而死亡率最高的前300个县平均有45%的人口都生活在贫困线以下。在美国第三波疫情期间，美国最贫困县的死亡率是最富裕县的4.5倍；在最近的一波疫情期间，这种死亡率的差异也几乎达到了3倍。贫困县人口缺乏医疗保险被认为可能与此极其相关。

还有研究显示，美国印第安人和阿拉斯加原住民的疫情住院死亡率是白人的2到3倍。原住民长期遭受歧视、被边缘化，甚至无法见到预约的医生。他们缺乏自来水、健康食品和基本公用设施，相关医疗机构资金严重不足。相关报告和研究的结论尖锐地指出，美国政府和社会存在对穷人和少数族裔的刻意忽视，而这种歧视显然破坏了他们获得救治的能力。

正如这篇研究报告开篇指出，新冠病毒不歧视，但美国社会歧视。美国政府如果真的重视和保护人权，就应该毫不歧视地重视和保护每一个人的生命和安全。

彭博社记者：美国、英国、澳大利亚宣布将在三边安全伙伴关系（AUKUS）框架下研发高超音速武器。该伙伴关系是为应对立场更强硬的中国而建立的。外交部对此有何评论？

赵立坚：美英澳三国借口乌克兰危机，打着维护亚太安全稳定的幌子，大张旗鼓地宣称美英将向澳提供核动力潜艇、美英澳将合作开发高超音速武器等先进军事技术。这不仅加大核扩散风险、冲击国际核不扩散体系，更将加剧亚太军备竞赛，破坏亚太和平稳定。亚太国家对此要高度警惕。

美英澳三边安全伙伴关系是“盎格鲁-萨克逊”小圈子，改不了冷战思维和集团政治的老脑筋，脱不开挑动军事对抗、拱火浇油“递刀子”的老套路。它们的终极目标是打造亚太版“北约”，彻头彻尾服务维护美霸权之私。亚太国家对此当然坚决反对。

正人先正己。我们奉劝美英澳正视亚太国家求和平、谋发展、促合作、图共赢的愿望，摒弃冷战思维和零和博弈，忠实履行国际义务，多做有利于地区和平稳定的事。

路透社记者：据报道，很多平民在乌克兰布恰镇被杀。乌方称俄罗斯犯下了战争罪。俄方称所谓证据是西方为抹黑俄罗斯而捏造出来的。中方是否相信俄方关于“西方捏造了俄杀害平民证据”的说法？

赵立坚：中方重视乌克兰人道局势问题，对平民受到伤害极为关注。中方已经就缓解乌克兰人道主义局势提出六点倡议，并采取实际行动，向乌方提供紧急人道援助。有关布恰镇平民死亡的报道和画面令人十分不安，事件的真相和原因必须查清。人道问题不应被政治化。任何指控都应基于事实。调查结论得出之前，各方应保持克制，避免无端指责。中方支持一切有利于缓解乌克兰人道危机的倡议和举措，愿继续同国际社会一道努力，避免平民受到任何伤害。

韩联社记者：据报道，针对朝鲜发射洲际弹道导弹，韩美朝核问题六方会谈首席代表表示要推进新的安理会决议。中方是否同意推进新的对朝安理会决议？中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明是否有访韩计划？

赵立坚：关于你的第一个问题，中方在朝鲜半岛问题上的立场是一贯和明确的。我们坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题。当前形势下，任何可能导致局势进一步恶化升级的举动都是不可取的。我们希望有关各方保持冷静克制，坚持政治解决大方向，尽快开展有意义的对话，探索均衡解决各方关切的有效方案。

关于你的第二个问题，如果有消息，我们会及时发布。

湖北广电记者：据报道，联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘日前表示，全球发展倡议与提升民生福祉紧密相关，提出一套原则框架和优先方向，有助于实现联合国2030年可持续发展议程。贸发会议期待在具体项目的研究、评估和技术合作方案等方面与全球发展倡议开展合作。中方对此有何评论？

赵立坚：中方高度赞赏格林斯潘秘书长对全球发展倡议作出的积极表态，期待同联合国贸发会议加强战略对接，推动倡议落地，共同应对全球挑战。

全球发展倡议以加快落实2030年议程为宗旨，践行真正的多边主义，秉持开放包容的伙伴精神以及共商共建共享的原则，面向全球开放。倡议提出以来，国际社会积极响应，踊跃参与，已经有100多个国家和联合国等多个国际组织表达了支持。这充分表明，加快落实2030年议程是各国特别是广大发展中国家的共同心声，全球发展倡议的核心理念具备广泛国际共识，合作重点契合各方和国际发展合作的优先事项，倡议具备行稳致远的基础。

当前，国际格局酝酿新的重大调整，全球发展形势更加复杂严峻，各方在倡议框架下深化务实合作，维护共同发展利益，朝着2030年议程提出的可持续发展目标，实现共同发展的重要性正在进一步凸显。

中方愿同所有感兴趣的国家、地区还有国际组织尤其是联合国发展系统紧密合作，共同推动国际社会关注发展问题，深化全球发展伙伴关系，构建全球发展共同体，携手为加快落实2030年议程作出更大贡献。

《中国日报》记者：据报道，联合国秘书长也门问题特使格伦德伯格宣布，也门冲突各方同意停火2个月。也门政府和胡塞组织均对上述停火协议表示欢迎。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方对也门冲突各方达成停火协议表示欢迎。我们希望也门问题有关各方以国家和人民利益为重，通过对话协商化解分歧，早日实现也门问题的政治解决，恢复也门的安全与稳定。

彭博社记者：周日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗阻止了（针对他的）不信任投票并呼吁举行新一轮大选。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一向奉行不干涉他国内政原则。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。历史一再证明，无论国际风云和各自国内形势如何变化，中巴关系始终牢不可破，坚如磐石。我们相信中巴合作大局和中巴经济走廊建设不会受巴基斯坦政局影响。作为“铁杆”朋友，我们衷心希望巴基斯坦各党派保持团结，共同维护国家发展稳定的大局。

法新社记者：欧盟外交与安全政策高级代表博雷利称，上周举行的中欧领导人会晤中，中方官员不愿谈论乌克兰问题。你对此有何回应？

赵立坚：日前，中国和欧盟领导人举行了非常成功的会晤。你刚刚提到的欧方有关官员的表态不符合事实。欧方有关官员应该做的，是按照中欧领导人会晤达成的共识和精神，推进中国和欧盟的双边关系，而不是作出不负责任的表态。

新华社记者：据报道，匈牙利总理欧尔班3日宣布匈牙利执政党青民盟赢得国会选举。中方对此有何评论？对中匈关系未来发展有何期待？

赵立坚：中国国务院总理李克强已经第一时间向匈牙利总理欧尔班致贺电，国务委员兼外长王毅同西雅尔多外长通电话，祝贺青民盟再次赢得匈牙利国会选举。中国和匈牙利传统友谊深厚，近年来两国关系保持高水平发展。中方愿同匈方一道努力，保持两国高层交往，进一步增进战略互信，深化各领域务实合作，推动中匈全面战略伙伴关系迈上新台阶。

彭博社记者：欧盟委员会主席冯德莱恩刚刚表示，中国在乌克兰问题上的立场应该更明确。外交部对此有何回应？

赵立坚：中方在乌克兰问题上的立场非常明确。我刚刚在回答法新社记者提问时，已经非常清楚地表明了中方的立场。

(责编：徐祥丽、吴成良)