新华社莫斯科4月6日电（国际观察）外交战加新制裁 “布恰事件”令俄西博弈再升级

新华社记者耿鹏宇

乌克兰日前指控俄罗斯军队杀害平民制造所谓“布恰事件”，这在欧洲引发一场激烈的外交战。欧洲十余国先后驱逐逾百名俄外交人员；俄方称欧洲的不友好举动令局势更加复杂，不久将做出回应。

不少分析人士认为，“布恰事件”的事实尚未查清，美国与西方盟友就对俄发动外交战并威胁在金融、能源领域施加更多制裁，这将导致俄与西方博弈进一步升级，并给正在进行的俄乌谈判增添不确定性。

布恰疑云

乌克兰方面4月3日指责俄军在乌首都基辅西北部布恰市杀害了数百名平民，并发布了一系列据称是在俄军撤离后拍摄的照片和视频作为证据。照片和视频显示，路上有一些尸体。

对于乌方指控，俄方明确否认。俄国防部4月3日说，俄军于3月30日完全撤离布恰，而所谓的“犯罪证据”在俄军撤离后第四天才出现，当时乌安全局相关人员已抵达该地。

俄总统新闻秘书佩斯科夫5日说，这是一场“精心策划的悲剧表演”，旨在诽谤俄罗斯。俄方不接受对俄军人的任何指责，支持对该事件进行公正调查。

俄常驻联合国代表涅边贾在纽约联合国总部举行的记者会上展示了一些证据，包括布恰市长阿纳托利·费多鲁克3月31日发布的视频，费多鲁克当时在视频中只字未提“俄军杀害平民”。涅边贾还展示了乌克兰国民警卫队4月2日在布恰拍摄的视频，画面中的街头未见死者。

俄罗斯外长拉夫罗夫5日说，对“布恰事件”的炒作是为了转移人们对俄乌谈判进程的注意力。俄乌双方在土耳其伊斯坦布尔的谈判此前取得积极进展。可以认为，乌方有关“布恰事件”的挑衅行为是试图转移对谈判进程的注意力并提出新的条件。

外交围堵

虽然“布恰事件”的真相尚未查清，但西方国家已纷纷做出强烈反应。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布将多名俄驻欧盟使团工作人员列为“不受欢迎的人”，德国、法国、意大利、西班牙等欧洲十余国驱逐部分俄外交人员，立陶宛和拉脱维亚还宣布与俄外交关系降级。

据俄罗斯媒体统计，自俄在乌开展特别军事行动以来，已有超过300名俄外交人员被驱逐。

针对多国驱逐俄外交人员的决定和行动，俄外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方将做出回应，回应措施不会让人久等。

俄罗斯政治分析和社会研究中心主任帕维尔·丹尼林认为，此次俄外交人员大规模遭驱逐，是西方集体对抗俄罗斯的一个方面。西方在各层面对俄发动战争，包括信息战、经济战等，现在是外交战。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所欧洲研究中心高级研究员弗拉基米尔·奥连琴科认为，外交人员人数减少，将使俄罗斯同西方各国进行互动接触、获得客观信息、发展双边关系的可能性进一步降低。

追加制裁

西方国家不仅大规模驱逐俄外交官，还在酝酿新一轮对俄制裁。

欧盟委员会主席冯德莱恩5日公布新一轮对俄制裁方案，包括禁止从俄进口煤炭、禁止俄船只进入欧盟国家港口等措施。欧盟还在研究针对自俄进口石油的新制裁。

美国白宫发言人珍·普萨基表示，美国政府准备禁止在俄罗斯进行“所有新投资”，并加强对俄银行和国有企业的制裁。

德国、法国、意大利等欧洲多国近日也对“布恰事件”表示震惊，称将研究对俄实施新的制裁。

对于西方国家的上述一系列举动，俄罗斯国际事务理事会项目主任伊万·季莫费耶夫认为，“布恰事件”将成为新一轮反俄行动的动力，这实际上降低了未来在安全问题上达成任何协议的可能性。他说，降低外交关系级别的进程已经启动，未来针对俄方在金融和交通领域的制裁可能会扩大，俄罗斯与北约国家的关系可能进一步恶化。在当前形势下，各方都已做好相互施压到底的准备，实现任何妥协都变得极其困难，这将进一步影响俄乌和谈进程。

(责编：杨光宇、胡永秋)