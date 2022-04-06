新华社伦敦4月5日电 专访：英中金融合作助益全球绿色发展——访伦敦金融城市长基夫尼

新华社记者赵修知 黄泽民

英国伦敦金融城市长文森特·基夫尼日前接受新华社记者书面采访时表示，英中两国的合作，特别是在金融领域的合作，有助于世界加快走向更加绿色的未来。

基夫尼说，在过去几年里，英中企业在合作中越来越重视气候变化问题。他注意到中国金融机构在支持绿色议程方面的坚定承诺，期待有更多机会与中国金融机构合作，支持双方在绿色领域投资。

他表示，英中两国在绿色金融方面有着长期合作关系，两国于2016年共同主持二十国集团绿色金融研究小组会议，双方合作关系此后得到显著发展。

基夫尼介绍，2017年，伦敦金融城和中国金融学会绿色金融专业委员会牵头成立英中绿色金融工作组。近年来，工作组牵头各方讨论了“一带一路”绿色投资原则，研究了英中推动绿色资产证券化的措施，还开展了两国金融公司环境信息披露试点项目。

他说，伦敦是全球领先的金融服务中心，越来越多的中国金融和专业服务机构进驻英国特别是伦敦金融城。双边经济联系为英国创造了大量就业岗位，促进了英国对华金融服务出口。

谈及上海证券交易所和伦敦证券交易所开展的沪伦通业务，基夫尼说，沪伦通深化了英中金融合作，扩大了进入中国资本市场的通道，也为中国企业在国际市场融资提供了又一选项，希望更多英国和中国公司参与其中。

基夫尼说，自从中国实行对外开放政策以来，人民币的重要性日益提升，长期来看，人民币必将在国际上发挥更加重要的作用。伦敦作为中国以外最主要人民币离岸清算中心之一，将继续扩大人民币相关业务。

基夫尼认为，将全球国际化程度最高的金融中心之一与全球最大资本市场之一连接起来，对英国、中国乃至全球经济都是一个好消息。“这意味着全球投资者现在可以通过伦敦从中国的增长中受益。”

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