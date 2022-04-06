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美国秘密试射高超音速导弹

2022年04月06日14:36 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月5日电（记者孙丁 邓仙来）美国国防部高级研究计划局5日通报说，美国近期成功试射一枚高超音速导弹。

　　美国有线电视新闻网援引一名国防部官员的话报道说，试射在3月中旬举行，保密了两周，以避免加剧同俄罗斯的紧张关系。

　　据美国国防部高级研究计划局通报，试射的是一枚洛克希德-马丁公司的导弹，从一架运载飞机上发射，以超过5马赫的速度飞行一段时间，飞行高度超过6.5万英尺（约19812米)，飞行距离超过300海里（约556千米)。

　　这是美国国防部高级研究计划局“高超音速吸气式武器概念”项目第二次成功飞行试射。

　　美国国防部在2023财年预算申请中，提出投入72亿美元研发和部署高超音速武器在内的进攻性远程火力。

　　据俄罗斯国防部发言人科纳申科夫透露，俄军3月18日使用“匕首”高超音速导弹系统摧毁了乌克兰武装部队位于伊万诺-弗兰科夫斯克州的一个大型地下导弹和航空弹药库。

　　美国国防部长奥斯汀对此回应称，他不认为俄方使用高超音速武器会根本性改变俄乌战局。

(责编：于洋、刘洁妍)

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