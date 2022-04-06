人民网首尔4月6日电 （周玉波、杨帆）政府工作报告提出，2022年国内生产总值预期增长目标为5.5%左右。围绕这一目标，韩国商界对中国政府今年将推进的一系列经济政策进行了分析与解读，指出中国经济提振将给韩企带来商机。

抓住机遇 提高在中国市场的“存在感”

近日，韩国贸易协会国际贸易通商研究院发布了《从2022年两会看中国经济与产业政策方向及启示》报告（以下简称“报告”），重点提出了稳增长、培育“专精特新”企业、减税降费、高品质发展、推进碳达峰碳中和、区域开发等6个关键词。

报告称，中国政府将积极推动数字基础设施和环保消费产业的发展，相关领域的韩国企业应抓住机遇，提高在中国市场的“存在感”。报告指出，中国为增强制造业核心竞争力，提出要促进传统产业升级，大力推进智能制造，加快发展先进制造业集群。中国企业技术创新能力的提高将会给韩国主力产业带来一定压力，或将影响韩国工业中间产品的对华出口。从长远来看，韩国企业应该在数字经济、尖端制造业、低碳等前景广阔的领域深化与中国企业的合作，优势互补，共同开发具备可持续性的商业模式。

韩企代表“对中国消费市场充满信心与期待”

韩国知名美妆集团爱茉莉太平洋扎根中国市场三十年，伴随着中韩关系的不断深化，集团业务在中国实现了长足发展。作为第一批开拓对华市场的韩国品牌之一，爱茉莉太平洋的发展与中国经济增长“同频共振”。

在接受人民网采访时，爱茉莉太平洋中国总裁黄永慜表示，今年中国政府提出的提振内需、深化创新驱动与谋求高质量发展等内容，向美妆消费市场释放了积极信号。中国是爱茉莉太平洋最重要的海外市场之一，集团对中国兼具规模与速度的庞大消费市场充满信心与期待。黄永慜强调：“随着中国政府的利好政策不断出台，营商环境不断优化，让我们看好在华业务的发展前景，扎根中国发展的决心更加坚定。今后集团会继续坚持本土化经营，以消费者为中心，以品牌创新为基础，以数字化为驱动，不断夯实在华业务，为消费者创造优质的产品与体验。”

爱茉莉太平洋旗下品牌在首尔明洞的个人定制体验店。人民网 杨帆摄

积极探索合作模式 招商引资政策引关注

驻韩国首尔的跨境金融50人论坛研究员汤志贤表示，近段时间，咨询中国各地招商引资政策的韩企越来越多，关注人工智能、数字基础设施、生物科技、绿色发展等热门领域的团队明显增多。目前，中国不少地区都设立了自贸试验区，给外资落地中国提供了更多可能性，中国扩大高水平开放的决心提振了韩企对中国市场的信心。汤志贤说：“很多韩国企业家都认为，从长远考虑，在中国拓展业务很有必要，因此从中国政府的宏观政策到各地具体的招商引资措施，他们都很关心。”

成立于2014年的韩国奈思科技股份有限公司是一家科技型中小企业，近几年在建筑节能与绿色建筑领域崭露头角。公司推出的“enbrix”智慧能源管理方案基于人工智能、物联网、大数据及移动云等新技术，通过实时监测与调节建筑内暖气、冷气、照明等设备的耗能情况，在保证安全的前提下实现能源利用效率的最大化。公司负责人南珠铉接受采访时说，公司一直关注中国市场，中国提出的低碳发展战略将为相关领域的科技企业提供更多机会。南珠铉说：“相信我们的技术能够为中国的低碳发展做贡献。期待在中国开拓业务，也欢迎来自中国的投资人或合作伙伴与我们携手并进。”

韩国奈思科技股份有限公司建筑节能设计图。 供图：奈思科技

2021年，中韩贸易额突破3600亿美元大关，大幅刷新历史记录。今年2月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式对韩国生效，全球最大自由贸易区的形成将促进中韩双边贸易投资高质量发展。在此背景下，中国政府提出要扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。韩媒分析，作为韩国的近邻，中国市场的进一步开放无疑将为韩国企业的在华发展提供更多机遇。

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