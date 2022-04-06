原标题：曝光！它是21世纪的冷战阴谋家！

编者的话： 当地时间4月4日，美国总统国家安全事务助理沙利文宣布，美国及其盟国将在本周宣布对俄罗斯实施新的经济制裁。美国频频对俄挥舞制裁大棒，以图沉重打击俄经济的同时，逼迫欧洲国家对美国更加依赖。

冷战结束30多年了，但阴魂不散。华盛顿热衷于煽动意识形态对立，沉迷于自设假想敌的幻境中不能自拔。乌克兰危机是美国这个冷战阴谋家在21世纪设置的新陷阱，企图以此消耗俄罗斯、控制欧洲，从而维护自己在世界上的绝对霸权。

美国白宫

处心积虑制造“毁灭”

“北约是一个防御性联盟，它从未寻求过让俄罗斯灭亡。”美国总统拜登3月26日在波兰发表演讲时，如此为北约东扩辩护。拜登的话并非全无道理，因为试图消灭一个国土面积超过1700万平方公里、拥有核武器并且是联合国安理会常任理事国的俄罗斯，几乎不可能。

尽管无法让俄罗斯在物理上“灭亡”，但在过去数十年，美国以及以美国为首的北约，却在政治、经济等方面努力消耗俄罗斯，意图让其分裂、再分裂，虚弱、再虚弱。同样的剧本，美国已在苏联身上导演过一遍，因此它希望同样的故事结局可以在21世纪重现。

“美国在苏联解体的政治进程中发挥了核心作用。”美国前总统卡特的国家安全事务助理、知名地缘政治学者布热津斯基直言，苏联的解体是长达 40 年美国两党共同努力的结果。在这期间，几乎每位美国总统都以不同方式为此结果作出了实质性的“贡献”。

这种“努力”最显著的一个例子就是1983年，美国时任总统里根提出的“星球大战”计划。美国希望通过太空武器竞争，把苏联的经济拖垮。1991年苏联解体后，美国旋即宣布中止“星球大战”计划。随着美国中央情报局冷战时期机密文件的解密，很多人发现，美国此前高调宣传的“星球大战”计划可能只是一场处心积虑的战略欺骗。

美国作家施魏策尔在其所著的《里根政府是怎样搞垮苏联的》一书中提到，苏联领导层在上世纪80年代所面临的“资源危机”并不是美国的政策所造成的，但是华盛顿采取了加剧这种危机的策略。这种策略有许多形式：隐蔽外交、秘密行动、持续不断地增强防御力量，以及一系列向苏联经济的“转动装置上撒沙子”的行动。

美国的另一柄“冷战利器”是以“美国之音”为代表的对外宣传机器。1942年建立的“美国之音”在二战后开始服务于美国的冷战战略，成为美国政府向苏联民众宣传的主要工具，不仅推广美国生活方式，更宣扬“自由世界”原则，希望以此破坏共产主义意识形态。为达到目的，“美国之音”从1949年开始在乌克兰、立陶宛等地用当地语言广播。美国的宣传加剧了苏联社会的思想混乱，加快了苏联解体，并最终让美国成为单极世界霸主。

在苏联解体30年之际，亲历这段历史的俄罗斯联邦共产党中央委员会副主席诺维科夫对媒体表示，苏联的解体是以美国为首的西方国家集体行动的结果，换一个更为准确的说法，不是苏联自己“解体”，而是被“毁灭”。

蓄意设置“乌克兰陷阱”

在苏联“倒下”后，对于其主要继承者俄罗斯，美国的打压和遏制停止了吗？答案很明显，没有。虽然1991年美国时任总统老布什发表电视讲话宣告冷战结束，但美国的冷战思维并没有停止，它依然如同幽灵一般在白宫、国会山、五角大楼和中央情报局的上空盘旋，让美国政客们始终用“零和博弈”和“意识形态竞争”来看待国际局势。

无论是美国前总统奥巴马声称的“俄罗斯是人类的一大威胁”，还是美国现总统拜登所说的“俄罗斯是美国最大的敌人”，都折射出华盛顿的地缘政治战略。美国政治精英早已形成反俄共识。苏联解体后，在安全层面，以美国为首的北约通过五轮东扩，持续挤压俄罗斯安全空间。美国还频繁向俄举起制裁“大棒”，从经济层面对莫斯科进行打击。与此同时，美国一直致力于从内部瓦解俄总统普京的执政基础，在俄罗斯营造发动“颜色革命”的社会条件。

当下的乌克兰局势固然有着复杂的历史经纬，但从美国的角度看，却是其花费多年时间挖的一个“陷阱”。华盛顿先后在乌克兰推动两次“颜色革命”，先是在2005年将亲西方的尤先科推上总统宝座，又于2014年将亚努科维奇“拉下马”。“颜色革命”与北约东扩的合力一步步将俄罗斯逼入美国冷战棋局。2021年11月以来，美国大肆渲染俄罗斯在俄乌边境地区集结军队，可能“马上入侵”乌克兰，活脱脱一副“请君入瓮”的姿态。

2013年12月10日，乌克兰“颜色革命”爆发后，美国时任助理国务卿纽兰在基辅向反政府抗议者发放食品。

“今天，我们正面临一场原可避免的危机。这是一场可被预测，也的确曾被预测，却又被蓄意促成的危机。”美国最后一任驻苏联大使马特洛克近日撰文称，“我们正目睹一场精心策划的闹剧，被美国舆论的知名人士严重放大，以服务于国内政治目的。”复旦大学“复杂决策分析中心”主任唐世平近日表示，俄乌军事冲突爆发前，美国的真正目的是要一步步将莫斯科逼到墙角，最终迫使其对乌克兰动武，进而实现“一石多鸟”的目标，“从这个角度讲，当前这场乌克兰危机实质上是美国给乌克兰、欧洲以及俄罗斯投下的一剂毒药。”

恶意煽动对立

“他（拜登）誓言要让俄罗斯付出高昂的经济和战略代价，并使（俄罗斯总统）普京成为国际政治舞台上的‘弃儿’。”《纽约时报》如此描述美国在乌克兰局势升级后的对俄战略。围绕这一战略，美国联合其欧洲盟友对俄罗斯发起了史无前例的制裁，连俄罗斯的猫和狗都没放过，以此削弱俄罗斯并试图改变其政治领导层的决策——这是典型的冷战时期的遏制政策。

将欧洲裹挟进一种危险境地并以此弱化欧洲的战略自主，在俄乌冲突中，美国将这一在冷战时期始终采取的策略故伎重施。在此次乌克兰局势的逐步升级中，美国一再点火、拱火，对俄罗斯实施全方位、无差别制裁，推动冲突不断升级，而这些行为导致的安全、经济后果大部分都由欧洲来承担。美国营造出的危机感，也让欧洲加强了对美国与北约的依赖，从而极大增强了美国对欧洲的钳制。

中国是美国在俄乌军事冲突中的另一目标。在中国反复强调“目前的局势是我们不愿看到的”之时，以美国为首的西方国家却借机攻击中国，施压中国参与对俄制裁，并恶意地将西方国家和中俄分为两个相对立的集团——而这正是一种典型的冷战思维。

阴险图谋“新冷战”

“1991年之后，冷战并没有真正结束，美国和北约没有停止对俄罗斯生存空间的战略挤压。近年来，美国还将中国作为最重要的战略竞争对手，通过种种手段试图塑造一个不利于中国发展的外部环境。”中国社科院美国研究所研究员吕祥对《环球时报》记者表示，在21世纪，美国政客不仅保持着冷战思维，还在阴险地推进其“新冷战”图谋。

据《华尔街日报》报道，美国现任和前任官员表示，鉴于俄乌军事冲突的爆发，美国计划增加军费开支，扩大在俄罗斯附近的军事存在，同时继续将长期重点放在对抗中国上。自2018年以来，五角大楼实施的战略一直将中国和俄罗斯列为首要关切，将朝鲜、伊朗和极端主义定为次要威胁。这种“2+3”战略预计将被“1+4”战略所取代，前者指两个主要对手加3个次要对手，后者则将中国视为首要对手，将俄罗斯置于次要威胁之列。

“自入主白宫以来，拜登及其高级顾问一直坚称，他们不希望重返美苏超级大国对峙状态。不过，在担任美国总统一年后，拜登的行动却显示了相反的情况。”美国《国家利益》杂志网站近期刊登的一篇评论认为，在美国外交政策各个领域，拜登政府都保持着冷战式的心态，“但冷战时期不是外交关系的黄金时代，而是一场让全世界数百万人丧生的悲剧。美国不能继续沉迷于对冷战胜利的怀念。”

2022年3月19日，美国防长访问保加利亚期间，保加利亚民众在该国国防部前举行示威，要“北约滚出去”。

（来源：环球时报-环球网/赵觉珵）

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