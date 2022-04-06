新华社柏林4月5日电（记者朱晟）据欧洲专利局5日发布的最新统计数据，2021年收到来自中国的16665项专利申请，再次创下中国在欧洲专利局专利申请数量新高，同比增长24%，在30个主要专利申请国家中增幅最高。

数据显示，欧洲专利局2021年共收到188600项专利申请，同比增长4.5%。前五大专利申请国是美国、德国、日本、中国和法国。欧洲专利局2021年专利申请数量的增长主要受到来自中国和美国专利申请数量的推动。

从企业排名来看，华为位居2021年欧洲专利局公司专利申请数量排行榜榜首，共申请3544项专利，领先于韩国三星和LG。OPPO、中兴、百度、小米和腾讯也位于这一排行榜的前50名之内。

欧洲专利局表示，2021年数字通信和计算机技术领域的专利申请增长迅猛，表明各行各业正在进行数字化转型，制药和生物技术也继续蓬勃发展，凸显疫苗和其他医疗保健领域的高创新水平。

欧洲专利局首席商业分析师艾丹·肯德里克接受新华社记者采访时表示，过去十年间，欧洲专利局收到来自中国的专利申请数量增长了4倍；2021年的数据显示，中国专利申请数量呈现出“极具活力的发展趋势”。

欧洲专利局总部设在德国慕尼黑，并在欧洲多个城市设有办事处。通过欧洲专利局的专利授予程序，发明人可在欧洲专利局成员国市场获得专利保护。

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