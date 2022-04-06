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巴西企业用生物质替代煤炭助力钢铁业脱碳

2022年04月06日11:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢4月5日电（记者吴杰）4月5日，巴西淡水河谷公司与帕拉州政府举行仪式，庆祝位于该州马拉巴市的首座特克诺里德（Tecnored）商业化运营工厂开工建设。创新技术特克诺里德可通过使用甘蔗渣、桉树等生物质替代冶金煤生产绿色生铁，减少至多达到100%的碳排放，以此助力钢铁行业脱碳。

该技术历时35年开发，消除了钢铁生产前期的焦化和烧结环节，而这两个环节均排放大量温室气体。新钢厂投资可节省成本至多达15%。使用该项技术的新工厂的绿色生铁年产能初步达到25万吨，未来则有望达到50万吨。工厂计划于2025年投产，预计投资约16亿雷亚尔（1雷亚尔约为1.37元人民币）。

“开工建设是采矿行业转型迈出的重要一步，它将助力工艺链变得越来越可持续，提高地区竞争力，并助力地区实现可持续发展。”淡水河谷首席执行官柏安铎表示。

根据项目进展和工程测算，施工阶段预计将在工程高峰期创造2000个工作岗位，运营阶段则创造400个直接和间接工作岗位。

(责编：贾文婷、常红)

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