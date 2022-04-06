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以色列研究：第四剂新冠疫苗可提升老人重症保护效果

2022年04月06日11:02 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷4月6日电（记者尚昊 王卓伦）以色列政府新闻办公室和以色列卫生部6日发表声明说，该国研究显示第四剂新冠疫苗可将对60岁及以上人群的重症保护效果提高约3倍。

　　声明说，该研究基于1月10日至3月2日间以色列逾100万符合第四剂新冠疫苗接种条件的60岁及以上人群数据，研究团队对第四剂疫苗有效性进行了分析。研究由魏茨曼科学研究所、以色列卫生部等机构开展，已发表在美国《新英格兰医学杂志》上。

　　研究发现，与仅接种3剂辉瑞新冠疫苗的60岁及以上人群相比，接种第四剂疫苗的60岁及以上人群出现重症风险降低约三分之二，且保护效果在整个研究期间并未减弱；确诊感染新冠病毒的风险降低约一半，但保护效果在为期8周的研究期间有所减弱。

　　目前，以色列卫生部规定60岁及以上人群、医务工作者等高风险人群可接种第四剂新冠疫苗，接种时间需与第三剂相隔至少4个月。

　　据以卫生部5日发布的疫情数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例10689例，累计确诊超过396万例，累计死亡10554例。在该国约945万人口中，约670万人已接种至少一剂新冠疫苗，约613万人接种两剂，约448万人接种了第三剂疫苗，约77万人接种了第四剂疫苗。

(责编：于洋、刘洁妍)

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